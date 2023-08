Lançamento aconteceu no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 06/08/2023 12:58 | Atualizado 06/08/2023 13:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), lançou o Sistema de Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O lançamento aconteceu no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, na última semana.

A iniciativa integra à Rede Global das Cidades Antirracistas, sendo um instrumento de inovação tecnológica para o acompanhamento das políticas de promoção da igualdade racial. A sua utilização permite a análise de dados e indicadores com vistas ao monitoramento e ao aperfeiçoamento das políticas públicas direcionadas à população negra.

“Estas informações e dados ficarão acessíveis e serão disponibilizados pelo Sistema, que vai fomentar as políticas públicas para a elaboração de um plano municipal. O objetivo é cuidar e orientar estas questões humanitárias e de governança, são dados que ficarão registrados e qualquer pessoa terá acesso”, comentou a secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim.

Ainda no evento foram apresentados os integrantes do Comitê Municipal que fará o acompanhamento destas políticas públicas. O lançamento contou cm a participação de cidades dos estados do Rio de Janeiro (RJ); São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e do Rio de Janeiro (capital).

O secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de Pindamonhangaba (SP), João Carlos Ribeiro Salgado, citou que a iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda é referência para as demais cidades do Brasil.

“O exemplo de Volta Redonda serve para as demais prefeituras do país. É um incentivo para todas. Se queremos construir uma sociedade melhor, um mundo melhor sem racismo, temos que olhar para o exemplo desta cidade, que tem um poder público, um governante comprometido com essas mudanças através das políticas públicas”, frisou.

A presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Eliége Domingos da Silva, justifica o porquê do avanço de Volta Redonda em políticas públicas.

“Volta Redonda está inserida no Pacto das Cidades Antirracistas. O objetivo maior será direcionar essas informações para alcançar as metas pretendidas, sendo Volta Redonda uma cidade pioneira com este lançamento no enfrentamento do racismo e na busca por justiça racial. Não basta somente o discurso, é preciso ações e a cidade está proporcionando essas ações com este sistema de monitoramento, uma atitude de vanguarda no combate ao racismo e que vem somar na realização de políticas públicas”, ressaltou.