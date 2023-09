Com os dois suspeitos havia grande quantidade de drogas, material do tráfico, uma pistola 9mm e munição - Divulgação/PMERJ

Com os dois suspeitos havia grande quantidade de drogas, material do tráfico, uma pistola 9mm e muniçãoDivulgação/PMERJ

Publicado 23/09/2023 00:38

Volta Redonda - Policiais militares prenderam dois suspeitos de tráfico no bairro Três Poços, em Volta Redonda, por volta de 12h20 desta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, após a obtenção de informações sobre a atuação do tráfico no local, guarnições do Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia (GAT I), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 3) e do Serviço Reservado (P2) realizaram uma ação na Rua Monteiro e detiveram os dois suspeitos, além de apreender grande quantidade de drogas, material do tráfico e uma pistola.

Os detidos, de 21 e 22 anos, estavam com uma pistola calibre 9mm, com a numeração suprimida; um carregador da pistola 9mm; 15 munições de 9mm; 581 pinos de cocaína; 87 pedaços pequeno de cocaína de R$ 30 (total de R$ 2.610); 47 tiras de maconha; quatro pedaços de maconha com 710 gramas no total; 219 pedras de crack; uma pedra de crack de 120 gramas; duas balanças de precisão; R$ 75 em espécie; um caderno de anotações do tráfico; dois celulares; material para endolação; e uma mochila.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. A dupla permaneceu presa.