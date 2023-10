Suspeito detido por PMs foi encaminhado à 101a Delegacia de Polícia (Pinheiral), onde permaneceu preso - Divulgação/PCERJ

Publicado 11/10/2023 11:05

Volta Redonda - Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel da 3a Companhia (Patamo III) prenderam ontem um homem de 30 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na região da Rua Monteiro, no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda.

O suspeito foi abordado por volta de 21h, nesta quarta-feira (10), quando estava em uma motocicleta, na Avenida Nílton Pena Botelho, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, município vizinho a Volta Redonda.

Na abordagem, os PMs não encontraram nada de ilícito com o suspeito, mas os policiais verificaram junto ao Serviço de Inteligência (P2) do 28o Batalhão da PM que constava um mandado de prisão em aberto contra o homem, que já tem oito anotações criminais.

O suspeito foi então encaminhado à 101a Delegacia de Polícia (Pinheiral), onde permaneceu preso.