Comitiva esteve em Iguaba Grande a convite do secretário da Pessoa Idosa da cidade, para apresentar o projeto - Divulgação/Secom PMVR

Comitiva esteve em Iguaba Grande a convite do secretário da Pessoa Idosa da cidade, para apresentar o projetoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/10/2023 11:41

Volta Redonda - A Patrulha do Idoso de Volta Redonda rompeu fronteiras e virou uma referência para outros municípios do estado do Rio. Nessa terça-feira (24), uma comitiva da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) esteve em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, a convite do secretário da Pessoa Idosa da cidade, Paulo Rito, para apresentar o projeto. Pioneira no Brasil, a iniciativa, que completou um ano e meio este ano, resgata valores e garante os direitos da pessoa idosa.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, comentou a importância da troca de boas práticas entre os municípios, como é o caso da Patrulha do Idoso de Volta Redonda. “Fomos muito bem recebidos e isso só vem a agregar e reconhecer a diferença a cada dia nessa missão em defesa do nossos idosos. Nosso papel é informar, da maneira mais simples e lúdica possível, os direitos que cada um tem dentro do Estatuto do Idoso. Agradecer muito ao convite da prefeitura de Iguaba Grande e dizer que eles estão no caminho certo no avanço para entregar um serviço de proteção ao idoso de excelência”, frisou o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário da Pessoa Idosa de Iguaba Grande, Paulo Rito, agradeceu a visita da comitiva da Semop na cidade. “O comentário em toda cidade foi a visita do coronel Henrique e sua equipe. Todos com maestria conduziram o trabalho que todos os idosos ficaram muito felizes. Um dia tão importante de comemoração do Estatuto do Idoso abrilhantaram com a presença de Volta Redonda no nosso município. Desejo que possamos firmar outras e novas parcerias no futuro próximo”, agradeceu o secretário em nome dos idosos e do prefeito Vantoil Martins.

Participaram do evento a superintendente estadual da Pessoa Idosa, da secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado; o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; Ademilton da Silva Diniz, o “Tatai”, da Secretaria Municipal de Políticas para Terceira Idade de Maricá, além dos vice-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Idoso, Michel Saad.

Além do secretário Luiz Henrique, integraram também a comitiva da Semop: a coordenadora do projeto Escritório Social da Smac (Secretaria Municipal de Ação Social de Volta Redonda) Adriele Gama; o psicólogo da Patrulha do Idoso, Victor Sobral; a coordenadora da Patrulha do Idoso, Elizabete Teixeira, o coordenador do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), inspetor Gilson do Carmo.

Foto: Divulgação/PMVR.