Viagem é realizada pela primeira vez para esse público, com participação de 200 pessoas, entre usuários do CAPD, responsáveis e profissionais - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 06/11/2023 17:04

Volta Redonda - Os usuários dos centros dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD I e II), em Volta Redonda, embarcaram na manhã desta segunda-feira (6) para Caxambu, em Minas Gerais, assim como acontece para os integrantes da Melhor Idade e os autistas. A viagem, realizada pela primeira vez para esse público, está beneficiando 200 passageiros, entre usuários do CAPD e responsáveis, além de profissionais do centro dia e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, a viagem faz parte das ações do governo municipal para implantar, cada vez mais, políticas públicas para pessoas com deficiência (PCDs).

“Essa viagem é mais uma ação para possibilitar a integração entre os usuários e avançar nas políticas públicas de inclusão social. Garantir que as pessoas com deficiência possam se integrar à sociedade é essencial para promover a participação plena na vida comunitária”, ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto foi desejar uma boa viagem para todos os passageiros durante o embarque.

“A gente fica muito feliz ao ver que esse projeto pioneiro está sendo ampliado. Hoje, não só os idosos desfrutam dessa viagem maravilhosa, mas também os usuários do centro-dia para pessoas com deficiência. Ver os brilhos nos olhos nos enchem de alegria. Por isso, vim aqui desejar boa viagem. Quero parabenizar o prefeito (Antonio Francisco) Neto pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo”, disse o deputado.

Integração e Inclusão social

Durante o embarque, era visível a alegria das famílias. Entre elas estava o Eduardo, de 32 anos, acompanho do pai, Osvaldo de Lima, morador do bairro Água Limpa. Os dois estavam empolgados com o passeio.

“Essa viagem significa muito para o meu filho, que nem conseguiu dormir essa noite por conta da ansiedade. Eles precisam dessa integração e de momentos de lazer. Muitos só saem de casa para ir ao CAPD. É um dia especial para todas essas famílias”, ressaltou Osvaldo.

Tatiana Matias Coutinho, moradora do bairro Vila Rica, estava acompanhando a sua irmã: “Essa viagem é mais que um passeio, ela é uma forma extraordinária de promover a inclusão social e de construírem diversas habilidades motoras. Além disso, eles se sentem importantes”, comentou.

Programação

De acordo com o roteiro e programação da viagem, os usuários do CAPD e familiares ficam no Hotel Glória, onde podem desfrutar, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, pode aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação e jantar.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.