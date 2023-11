ETA Belmonte chega a trabalhar na capacidade máxima neste período e demanda aumenta em 20% - Arquivo

Publicado 15/11/2023 12:38

Volta Redonda - As altas temperaturas registradas nos últimos dias e que podem se repetir com a chegada do Verão estimulam um maior consumo de água potável. Para evitar o desabastecimento, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) orienta a população sobre o uso racional da água, evitando desperdícios.

“Estamos entrando em uma onda de calor intensa, com temperaturas que vão chegar a 40 graus ou mais. A nossa ETA (Estação de Tratamento de Água), no Belmonte, tem limitações e trabalha com capacidade máxima neste período, chegando a ter uma demanda 20% maior que sua produção”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

As orientações do Saae-VR são para que a população, principalmente nos dias mais quentes, priorize o consumo humano da água, evitando banhos demorados, lavar calçadas, quintal e carros. O diretor-executivo destacou que é importante que cada um faça sua parte e que a autarquia tem trabalhado para garantir o acesso à água para toda a população.

“Temos realizado trabalhos preventivos constantemente ao longo dos meses para evitar vazamentos e que a água esteja disponível para todos. Preparamos e fizemos diversas ações para diminuir os transtornos, mas precisamos ainda contar com o esforço de todos para diminuir os inconvenientes. O verão será muito forte. Neste momento, pedimos a todos que utilizem a água com moderação. Vamos ser solidários e respeitar a todos”, disse PC.

Confira algumas dicas para evitar o desperdício de água:

– Deixar a torneira fechada quando for escovar os dentes, fazer a barba ou ensaboar o corpo;

– Trocar a mangueira por um balde quando precisar lavar o carro;

– Deixar alimentos descongelarem na geladeira e não usar água da torneira;

– Reutilizar a água: armazenar a água da máquina de lavar roupas para lavar o carro ou quintal.

Futuro: nova ETA vai dobrar a capacidade de tratamento

Além dos trabalhos de melhorias na rede de abastecimento e na própria ETA Belmonte, o município já se prepara para acompanhar o crescimento da cidade e garantir o acesso à água potável para os moradores. Em breve terão início as obras de construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Aero Clube, que terá capacidade de 1.200 litros por segundo – a mesma da ETA Belmonte – e deve ser a solução para a falta d’água em alguns bairros nos dias mais quentes.

O projeto da nova ETA ocorre graças a uma parceria entre prefeitura, Estado e CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A empresa vai ceder o terreno localizado no Aero Clube, enquanto o valor total do investimento, de R$ 180 milhões, será de R$ 90 milhões do Estado, por meio do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), e R$ 90 milhões como contrapartida da prefeitura. A estação fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras.