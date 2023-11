Prefeitura de Volta Redonda vai pagar os salários de novembro e dezembro do funcionalismo dentro dos meses trabalhados - Cris Oliveira/Secom PMVR

Prefeitura de Volta Redonda vai pagar os salários de novembro e dezembro do funcionalismo dentro dos meses trabalhadosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/11/2023 13:28 | Atualizado 27/11/2023 15:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai pagar os salários de novembro e dezembro do funcionalismo dentro dos meses trabalhados. A garantia foi dada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que está no Rio de Janeiro se recuperando de uma cirurgia, mas acompanha diariamente as atividades da prefeitura. O salário deste mês será pago nesta quinta-feira (30).

“Mesmo aqui do Rio, estou sendo informado e conversando com minha equipe. Estão fazendo tudo funcionar normalmente. Vamos pagar o mês de novembro dentro do mês trabalhado, assim como o salário de dezembro, que está marcado no calendário para o dia 29 do mês que vem”, disse Neto, agradecendo ao trabalho das equipes envolvidas, incluindo as secretarias de Fazenda (SMF) e de Administração (SMA).

O prefeito informou também que, nos próximos dias, a prefeitura vai divulgar a data de pagamento da segunda metade do 13º salário do funcionalismo. A primeira foi parcela foi paga de forma antecipada em junho deste ano.

“Neste ano, temos o pagamento do piso da enfermagem e estamos organizando tudo para pagar também o 13º o quanto antes. Assim que tivermos uma data definida, vamos anunciar. O mais importante é que será pago dentro do prazo definido por lei (20 de dezembro)”, explicou o prefeito.

Neto ressaltou que está encerrando mais um ano de seu atual mandato com os salários sendo pagos rigorosamente em dia, dentro do mês trabalhado, desde que reassumiu a prefeitura, em 2021. Ele lembra ainda que, em alguns meses, o pagamento foi até antecipado, para beneficiar os servidores.

“Graças à reorganização orçamentária, nossas equipes conseguiram planejar e cumprir a promessa de pagar o servidor público em dia, no mês que ele trabalhou. Além disso, conseguimos pagar salários atrasados, demos reajuste, mesmo que não seja o ideal, mas foi um avanço se consideramos como pegamos a prefeitura em 2021, com muitos problemas e salários atrasados. Agora é avançar muito mais para melhorar a vida do funcionalismo, que nos ajuda a reconstruir nossa cidade”, frisou Neto.