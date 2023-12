Neste ano, 506 pessoas fizeram os cursos de qualificação para o mercado de trabalho ou atuação como autônomo da fundação - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 05/12/2023 15:37

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, vai certificar mais 270 alunos dos cursos profissionalizantes ofertados pela entidade. A cerimônia de encerramento das aulas para as turmas do segundo semestre acontecerá no dia 7 de dezembro, às 9h, na quadra poliesportiva da sede da FBG. Neste ano, 506 pessoas fizeram os cursos de qualificação para o mercado de trabalho ou atuação como autônomo da fundação.

A formatura vai reunir os alunos dos cursos de Cabeleireiro; Corte e Costura; Confeitaria; Depilação; Estética Corporal; Maquiagem; Mecânica de Autos; Manicure com alongamento de unhas em gel; e Empreendedorismo, que foram ministrados na sede da FBG. O curso de Organização de Eventos foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Siderlândia; e os cursos de Maquiagem e Empreendedorismo aconteceram na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica (Tiradentes).

Os cursos da Fundação Beatriz Gama têm duração de quatro meses, e a abertura das inscrições para as turmas do primeiro semestre do próximo ano estão previstas para o início de fevereiro de 2024, com data ainda a definir. A aula inaugural deve acontecer em março, com os cursos encerrando-se em junho, e a formatura será no início do mês de julho.

Cursos para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

A Fundação Beatriz Gama também oferece oficinas de Conhecimento em Informática com Iniciação Digital e de Barbearia no Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), unidade para cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade do Departamento Geral de Medidas Socioeducativas (Degase), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Para estes cursos, a cerimônia de encerramento será no dia 15 de dezembro, às 9h, no mesmo local.

No Cense (Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara), unidade para cumprimento de medida socioeducativa de internação do Desgase que fica no bairro Roma I, são oferecidas oficinas de Xadrez, Literatura, Informática Básica, Elétrica Predial, Barbearia, Sublimação, Mecânica de Motos e aulas de jiu-jítsu. A formatura das oficinas será no dia 11 de dezembro, também às 9h, no próprio centro de socioeducação.