Moradores podem efetuar o cadastro no site bit.ly/cadastrovrcard ou na Rodoviária Municipal e Subprefeitura do bairro Retiro - Arquivo

Publicado 08/12/2023 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), reforça a orientação à população sobre o cadastramento do VR Card. Os passageiros do transporte público devem fazer o cadastro até o dia 31 de dezembro através do site: www.sindpass.com.br, ou nos postos físicos: na Rodoviária Municipal e na Subprefeitura do bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O VR Card é um cartão de passagem para ser utilizado nas linhas de ônibus municipais de Volta Redonda, e vai permitir que os moradores da cidade continuem pagando o valor de R$ 4,20 na passagem (linhas municipais) a partir de 1/1/2024. Os moradores que não tiverem solicitado o VR Card até o dia 31 de dezembro pagarão R$ 4,95 a partir de 1º de janeiro do ano que vem.

“O benefício do subsídio da prefeitura só será concedido para quem utilizar o cartão VR Card, que deverá ser recarregado no Sindpass e se houver necessidade, vamos implantar mais postos de recarga e em breve novas formas de pagamento, a exemplo do PIX”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Vale-transporte

Para quem utiliza o vale-transporte, nada muda na prática. As grandes empresas da cidade arcarão com a diferença (R$ 0,75), sem que os trabalhadores paguem por isso, pois no salário já é descontado o valor máximo permitido por lei. Para as micro e pequenas empresas haverá o subsídio da prefeitura para beneficiar seus trabalhadores.

Como fazer o cadastramento online

Para fazer o cadastramento do VR Card pela internet, o morador de Volta Redonda deverá acessar o site https://bit.ly/cadastrovrcard.

Em seguida, deverá informar o CEP, selecionar a opção “Usuário VR Card” e informar nome completo, e-mail, celular e CPF.

Após o preenchimento, o morador deverá anexar o documento de identidade com foto e o comprovante de residência em Volta Redonda. Se estiver utilizando celular ou smartphone, basta tirar foto da documentação.

Após concluir o cadastro, o Sindpass (Sistema das Empresas de Transporte de Passageiros) enviará as orientações da retirada do cartão no e-mail cadastrado.

Em caso de dúvidas, acesse o site www.sindpass.com.br. Na página principal, o morador vai encontrar um aviso com links para acessar o cadastramento e a documentação necessária, além de outras informações.

Como fazer o cadastramento presencialmente

Para fazer o cadastramento do VR Card de forma presencial, o morador de Volta Redonda deverá ir até a Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres (Avenida dos Trabalhadores, nº 333, Centro), ou Subprefeitura (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, no bairro Retiro).

Dele levar os seguintes documentos: original ou cópia do RG; original ou cópia do CPF; original ou cópia do comprovante de endereço, expedido dentro dos últimos três meses.

Como comprovante de residência, serão aceitos somente contas de energia elétrica; água; gás (se houver); IPTU (com inscrição imobiliária comprovando o endereço de Volta Redonda); declaração do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside no local como inquilino e uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel; declaração de moradia conjunta (devendo encaminhar o comprovante de residência do proprietário do imóvel).

Para menores de idade é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento, RG e CPF, acompanhado do representante legal.

Retirada do cartão VR Card

A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, que fica localizado no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília. O prazo para produção e retirada do VR Card é informado pelo Sindpass pelo e-mail informado durante o cadastro.