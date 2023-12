Dupla flagrada com drogas foi encaminhada para a 93a DP (Volta Redonda), onde permaneceram detidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/12/2023 18:09

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam um menor de 16 anos e detiveram um jovem de 20 anos com drogas e material ligado ao tráfico, no início da noite deste domingo (10), no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo as informações da Polícia Militar, após denúncias, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) detiveram os dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta. Com o menor, os PMs encontraram uma mochila contendo 98 pinos de cocaína (84 gramas); 51 pedaços de maconha (90 g); 15 pedras de crack (0,3 g); R$ 96 em espécie; dois rádio transmissores; três bases recarregadoras para rádio; uma bateria de rádio transmissor; além de dois celulares; e uma mochila preta.

Os dois foram então encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência. O menor foi apreendido e o jovem permaneceu preso. A motocicleta utilizada pela dupla também foi apreendida.