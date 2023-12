Dispositivo pode ser acionado em caso de perigo, avisando as autoridades de segurança - Jean Alves/Semop PMVR

Publicado 13/12/2023 11:11

Volta Redonda - Pessoas atendidas pela Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda contarão com mais um aliado para se protegerem. É o botão de pedido de ajuda, um dispositivo com sistema de georreferenciamento (GPS), que indicará com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal (GMVR) possam atuar com rapidez em situações de iminente perigo. O projeto conta com o acompanhamento de professores e especialistas em gestão e inovação da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Alessandro Orofino, Max Damms e Luciano Azedias, que participam da criação do Plano Municipal de Segurança Pública.

A medida está prestes a ser colocada em prática e aguarda apenas questões legais para começar a funcionar. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que o investimento na segurança pública visa reduzir os índices de criminalidade e auxiliar os profissionais de segurança.

“Esses investimentos visam sempre uma redução do crime, no caso específico do botão de pedido de ajuda georreferenciado, de uma diminuição de violência aos idosos, que é uma parcela vulnerável da população. O município conta com um programa destinado à Melhor Idade e a segurança pública não pode ficar de fora, para que possamos melhorar sempre a qualidade de vida e, com isso, aumentar a expectativa de vida dos idosos”, comentou o secretário.

O sistema é semelhante ao que já atende as escolas municipais, no qual os diretores das unidades de ensino têm acesso a um aplicativo que aciona as forças de segurança que estão sediadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Projeto é inscrito no prêmio Cidades Inteligentes

A Patrulha do Idoso é um serviço pioneiro que atua no combate a situações de violência, além de levar informações à sociedade sobre os direitos da Melhor Idade. Com essa proposta de proteger e prevenir, a Patrulha de Proteção ao Idoso foi inscrita no prêmio de cidades inteligentes, que pela primeira vez contará com um evento de premiação no Brasil. Curitiba foi a escolhida para receber a premiação.

Denominado “Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards”, o prêmio vai destacar e promover as melhores práticas, proporcionando aos selecionados visibilidade internacional, além de possibilitar a inscrição em outros eventos, como por exemplo, a Smart City Expo World Congress, em Barcelona, na Espanha, que acontece todos os anos no mês de novembro.

A premiação brasileira abrange cinco categorias para Municípios ou Consórcios Públicos classificados em: “Cidade Inteligente”, “Inovação e Transformação Digital”, “Mobilidade Urbana”, “Cidade Sustentável” e “Equidade Social”.

Essa iniciativa destaca o papel transformador de um município inteligente, por meio de gestores que encaram o futuro com otimismo, convertendo desafios em oportunidades.