Revitalização da praça na Rua Scipião foi entregue na noite desta segunda-feira (11)Gabriel Valente/SMI PMVR

Publicado 12/12/2023 11:37

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou mais uma área de lazer totalmente reformada aos moradores do bairro Retiro. A revitalização da Praça Dr. Arnaldo, na Rua Scipião, é parte do trabalho de manutenção e reconstrução das áreas de esporte, lazer e convivência no município. A comunidade recebeu as melhorias do espaço na noite dessa segunda-feira (11).

O local ganhou reforma dos meios-fios, caiação, limpeza geral, novo contrapiso e pintura artística. A praça também passou por tratamento paisagístico, com plantio de árvores frutíferas, e instalação de papeleiras. As equipes da SMI ainda restauraram bancos e mesas, os equipamentos de academia e os brinquedos do parquinho infantil.

“Com as intervenções, a área de lazer e convivência está segura para os moradores de todas as idades”, afirmou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, reforçando que o trabalho de revitalização de praças só vai terminar quando o último espaço público dedicado ao esporte, lazer e convivência da população estiver reformado. “A meta é reformar as 380 praças de Volta Redonda até o final de 2024”, disse.

O vereador Jorginho Fuede, que também esteve na praça, falou da parceria entre a Câmara e o Executivo. “A união dessas duas forças tem resultado em benefícios para a população”, disse, lembrando que a reforma das áreas de lazer atende à demanda dos moradores, que passam a contar com um espaço bonito, seguro e de graça para se distrair próximo de casa. “Em Volta Redonda, cada comunidade tem uma praça com estrutura para convivência e lazer”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Voldac, Marco Euzébio, agradeceu à secretária da SMI, Poliana, e ao prefeito Antonio Francisco Neto, que colocou a reforma desses espaços públicos entre as prioridades no projeto de reconstrução da cidade, iniciado em 2021.

“A Praça Dr. Arnaldo fica na divisa entre os bairros Retiro e Voldac e os moradores da Voldac vêm muito aqui também. Agora vão poder aproveitar esse local totalmente reformado”, disse.