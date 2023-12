Segundo pavimento foi concluído, incluindo pisos, esquadrias, louças e metais, instalações hidrossanitárias, elétricas e de incêndio - Cris Oliveira/Secom PMVR

Segundo pavimento foi concluído, incluindo pisos, esquadrias, louças e metais, instalações hidrossanitárias, elétricas e de incêndioCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/12/2023 18:50

Volta Redonda - A construção do futuro Hospital da Criança, no bairro Retiro, em Volta Redonda, avançou. A engenheira responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira, informou que o serviço no segundo pavimento foi concluído, incluindo revestimentos, pisos, esquadrias, louças e metais, instalações hidrossanitárias, elétricas e de incêndio.

“Estamos concluindo a cozinha e refeitório, que irão servir às duas unidades. Elas começarão a ser utilizadas imediatamente pelo Hospital Dr. Munir Rafful, para que possamos adaptar a antiga cozinha para receber leitos hospitalares. A cobertura da telha metálica já foi concluída, as caixas d'água foram instaladas. A torre do elevador também está concluída, e a previsão de instalação do elevador é para o mês de janeiro”, disse Luzia, acrescentando que as rampas estão prontas, e as fachadas laterais, os fundos e fachada frontal da unidade estão concluídas, incluindo a pintura.

A nova unidade, localizada em terreno anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), começou a ser construída em 2016, mas ficou paralisada nos últimos anos, sendo retomada pela atual gestão municipal. Trata-se de um investimento realizado graças a quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, que se juntam aos R$ 9,4 milhões do governo estadual por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades. A fiscalização da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Volta Redonda, que participa com uma contrapartida de 5% em relação ao valor repassado pelo estado.

Quando concluído, o Hospital da Criança funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, porém com recepção própria e funcionamento independente. A unidade oferecerá consultórios de atendimento e de classificação de risco; salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização; e áreas de repouso e de internação.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que segue de férias, agradeceu ao empenho de todos os envolvidos no hospital, que será mais uma opção para quem busca de forma gratuita os serviços de saúde.

“A conclusão do Hospital da Criança será a realização de um sonho e prova do nosso compromisso em oferecer os melhores serviços aos nossos moradores”, afirmou Neto.