Suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/12/2023 15:17

Volta Redonda - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia (GAT I) juntamente com agentes do Serviço Reservado (P2) da PM, prenderam quatro suspeitos de tráfico na rua do Contorno, no bairro Belo Horizonte em Volta Redonda.

Com os presos os policiais encontraram 350 pinos de cocaína; 124 sacolés de maconha; 72 pedras de crack; 10 frascos de cheirinho da loló; R$ 102 em espécie.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.