Conferência teve como tema 'Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver'Divulgação/Secom PMVR

Publicado 18/12/2023 12:02

Volta Redonda - A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, e cinco jovens do município, todos eleitos na IV Conferência Estadual do Rio de Janeiro, em outubro, participaram da IV Conferência Nacional da Juventude, entre os dias 14 e 17 de dezembro, em Brasília (DF). Organizada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), a conferência teve como tema: “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

O evento reuniu 1,3 mil delegados de todos os estados e do Distrito Federal e entre eles estavam Maria Beatriz, de 19 anos, Iandra Cristina, de 17 anos, Carlos Gabriel, de 16 anos, e Lucas de Almeida, de 24 anos, que foram eleitos pela sociedade civil; e a coordenadora da CoordJuv-VR (Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda), Larissa Garcez, de 27 anos, que foi eleita pelo governo na conferência estadual para representar Volta Redonda na etapa nacional.

“Os delegados tiveram a missão de defender as propostas prioritárias retiradas por votação na etapa estadual, propostas essas que vieram das etapas municipais de 44 cidades do estado do Rio de Janeiro”, explicou Larissa Garcez.

Ela lembrou que a IV Conferência Nacional de Juventude ocorre no ano em que se completa dez anos do Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº 12.852, de 2013, e que representa um marco da luta de várias gerações pela garantia dos direitos das juventudes brasileiras.

“O momento marcou ainda o retorno do diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Desde 2015 a Conferência Nacional de Juventude não era realizada, uma lacuna de oito anos”, falou.

Em Volta Redonda, a V Conferência Municipal da Juventude aconteceu no mês de agosto, encerrando o calendário de atividades do Mês da Juventude.