Ação teve emissão gratuita de documentos, orientações em saúde, ação social e atividades recreativas e culturais - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/12/2023 15:28

Volta Redonda - A segunda edição de 2023 do Conexão Mega Cidadania ofereceu diversos serviços gratuitos, das 9h às 15h, deste sábado (16), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento aconteceu por meio de uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), com acesso gratuito a emissão de documentos básicos, orientações em saúde, ação social e atividades recreativas e culturais.

O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, esteve na abertura do evento e destacou a parceria com o Governo do Estado e o Centro Universitário de Volta Redonda. “Somos três potencias (prefeitura, Governo do Estado e o UniFOA) unidas em prol da população na garantia de serviços de graça para a população. Quero agradecer ao Governo do Estado por estar aqui com o projeto “RJ Para Todos” oferecendo a emissão de documentos gratuitos, sendo um dos estantes mais procurados nesse evento”, disse Faria.

O deputado estadual Munir Neto intermediou à vinda da ‘Carreta do Trabalhador’ do Governo do Estado para o evento, com serviços e oportunidades para inserção no mercado de trabalho. “O Governo do Estado trouxe para a Praça Brasil a Carreta do Trabalhador com equipes que orientam sobre vagas de emprego, carteira de trabalho, seguro desemprego e oportunidades de estágio, que atraiu muita gente que teve a oportunidade através do Conexão Mega Cidadania a essas iniciativas fundamentais”, afirmou o deputado.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, destacou a importância do Conexão Mega Cidadania.

“Nós da FOA e do UniFOA nos sentimos honrados por participar de uma importante ação comunitária, que traduz o acolhimento a todos que procuram informações, soluções para seus problemas e acima de tudo, acolhimento sem distinção. Em especial, agradecemos aos coordenadores, professores e estudantes que mesmo em período de férias atenderam, plenamente, ao objetivo desta ação social para a cidade”, mencionou.

A moradora do bairro Água Limpa, Maria Aparecida do Nascimento, aproveitou os serviços de corte de cabelo e design de sobrancelhas, gratuitos. “Amei o evento e acho muito importante ter esses serviços, principalmente, para as pessoas que não tem condições financeiras de custear. Vou sair daqui mais bonita e isso me deixa feliz, elevando a minha autoestima”, disse.

Já o morador do bairro Roma 1, José Alvanei levou os filhos para curtirem o caminhão da brinquedolândia e a recreação com atividades de badminton; mini vôlei, futebol, jogos de salão e capoeira. “Fiquei sabendo do Conexão Mega Cidadania através das redes sociais da prefeitura e achei interessante sair com as crianças de manhã, para elas aproveitarem e, mais tarde pretendo ainda ir na casinha do Papai Noel”, falou.

Serviços

O Conexão Mega Cidadania ofereceu música ao vivo; orientações jurídicas; educação em saúde do homem e da mulher; avaliação nutricional; saúde bucal; projeto ‘RJ Para Todos’; 1ª e 2ª via de RG; isenção de certidão de Nascimento, Casamento e Óbito; serviços do Procon; recreação infantil; entrega do cordão de girassol para pessoas com deficiências ocultas; inscrição em cursos gratuitos de Economia Criativa; vacinação contra Influenza e HPV; aferição de pressão arterial e glicemia capilar; prevenção e tratamento da AIDS; massagem relaxante, design de sobrancelhas e cortes de cabelo gratuitos; atendimento ao MEI (micro empreendedor); exposição de artesanato; vacinação antirrábica e inscrição para castração de cães e gatos; atualização do CadÚnico; brinquedolândia e doação de mudas.