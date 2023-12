Investimentos e ações feitas pelo governo municipal, em parceria com Governo do Estado, reduziu ínidices de criminalidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/12/2023 15:36

Volta Redonda - Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram que os números de roubos e furtos em Volta Redonda caíram de janeiro a outubro de 2023, comparado ao mesmo período do ano passado. As reduções nos índices de criminalidade são atribuídas aos investimentos em segurança pública feitos pelo governo municipal em parceria com o Governo do Estado, como reforço no policiamento, a maior participação da população com denúncias e ações estratégicas integradas, com o uso da inteligência e tecnologia para auxiliar os profissionais de segurança a agirem de forma mais eficaz, rápida e efetiva.

As câmeras de monitoramento, por exemplo, combatem e auxiliam coibindo e dificultando a ação de criminosos. Segundo o ISP-RJ, de janeiro a outubro de 2023, comparado ao mesmo período do ano passado, os roubos a estabelecimentos comerciais, por exemplo, tiveram a maior queda, 65%; os roubos de rua também apresentaram forte diminuição com 52,63%; roubos a transeuntes e roubos de celulares também apresentaram baixas, com quedas de 54,55% e 52,63%, respectivamente.

O Poder Público Municipal vem investindo desde 2021 em tecnologia, com a aquisição de câmeras: hoje são 700 espalhadas pelas ruas e avenidas e mais de 100 instaladas em escolas municipais. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras seja expandido e chegue a mil equipamentos.

Além do investimento em tecnologia, o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que um planejamento vem sendo adotado em Volta Redonda, com o reforço no policiamento (com apoio do governo estadual) e a maior participação popular através de denúncias.

“Volta Redonda conta com um planejamento completo de segurança, que conta com a participação da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar. Além disso, temos o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que possibilitou a contratação pela prefeitura de policiais militares para atuarem em seus dias de folga, junto da Guarda Municipal. E a Operação Segurança Presente, que atua na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Esses dois projetos se baseiam nas abordagens e os chamamos de policiamento de proximidade. Proximidade porque cria um elo de confiança com a população, que também auxilia no policiamento ostensivo”, explicou o secretário Luiz Henrique, frisando que o sucesso da segurança pública passa pela participação da sociedade.

A Prefeitura de Volta Redonda também adquiriu 15 novas viaturas. Em breve, os veículos reforçarão o Proeis, que já atende os bairros Retiro e Aterrado; a Operação Segurança Presente; a Guarda Municipal; e a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública). Eles também atenderão às demandas das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha.

Integração entre as forças de segurança

Outro fator de destaque em Volta Redonda é a integração entre as forças de segurança. Através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os agentes do Segurança Presente, do Sistema Integrado de Segurança (que contam com PMs e GMs), as polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM), Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e o 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) têm acesso às imagens, o que ajuda na resolução e na responsabilização de crimes.

Referência na segurança pública

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que o objetivo de todos os investimentos é tornar Volta Redonda cada vez mais segura, transformando a cidade em uma referência na segurança pública do país.

“Os números já comprovam que os investimentos do Poder Público estão no caminho certo. O próximo passo é expandir a segurança para dentro dos bairros, unindo a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Segurança é um dever de todos, e a prefeitura tem feito a parte dela. Somos incansáveis para tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura. Agradeço ao grande parceiro do município, o governador Claudio Castro, que não mede esforços para nos ajudar”, destacou o prefeito.