Evento - parceria entre prefeitura, UniFOA e Governo do Estado ? será na Praça Brasil no próximo sábado (16)Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, terá um estande para atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI) no “Conexão Mega Cidadania”. O evento acontece na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, das 9h às 15h, graças à parceria entre a prefeitura, o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A equipe da Casa do Empreendedor vai oferecer abertura do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) como MEI, alterações cadastrais, emissão de alvarás, acesso à Inscrição Estadual, parcelamento de débitos e emissão de DAS (Documento de Arrecadação do Simples).

O coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da 4ª Delegacia Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro), Haroldo Fernandes, aderiu à iniciativa – que vai ofertar diversos serviços em um só lugar – por achar importante divulgar e aproximar o trabalho do órgão à população.

“Estaremos na Praça Brasil durante todo o sábado para orientar e prestar serviço ao MEI. Assim, esperamos facilitar a vida de quem quer empreender, além de regulamentar as atividades”, falou.

Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. E o plantão do Regin (Sistema de Registro Integrado) no local, com funcionários das secretarias municipais de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária, é das 9h às 11h.

Conexão Mega Cidadania

O “Conexão Mega Cidadania” garante acesso gratuito a serviços de saúde, cidadania, ação social e atividades recreativas e culturais. A primeira edição, em agosto, beneficiou milhares de pessoas.

Durante o evento haverá cortes de cabelo gratuito; emissão de gratuidade para RG; atualização do CadÚnico; aulão de ginástica; aferição de pressão e glicemia; vacinação; doação de mudas; escovação infantil; vacinação antirrábica e agendamento de castração, com 200 vagas; avaliação nutricional e orientação alimentar; contação de história; matrícula para o EJA (Educação de Jovens e Adultos); orientações jurídicas; descarte de eletrônicos; Espaço de Adoção Animal; e muito mais.

Entre os serviços do governo do estado estão o projeto social “RJ para todos”, promovendo acesso aos direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social; além de ações do Detran, Fundação Leão XIII e a Carreta do Trabalhador.