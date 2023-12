Agentes prenderam acusado em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido no dia 13 de dezembro - Reprodução/PCERJ

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam por volta das 5h30 desta quinta-feira (14), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, um homem de 44 anos, acusado de ser o “matador profissional” da facção criminosa Comando Vermelho na região. Os agentes prenderam o acusado em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido no dia 13 de dezembro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, além de cumprir a função de “matador” da facção - cometendo os homicídios a mando de uma das principais lideranças do Comando Vermelho no sul fluminense, um traficante conhecido como “Nego” - o preso também seria o gerente do tráfico no Condomínio Minha Casa, Minha Vida Ingá II, no Santa Cruz.

O homem foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.