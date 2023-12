53 crianças assistidas pelo espaço Evoluir ? Habilitação e Reabilitação visitaram a Casa do Papai Noel, com prioridade no atendimento - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

53 crianças assistidas pelo espaço Evoluir ? Habilitação e Reabilitação visitaram a Casa do Papai Noel, com prioridade no atendimentoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 13/12/2023 23:46

Volta Redonda - A Casa do Papai Noel, localizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu visitantes especiais na tarde desta quarta-feira (13). Cinquenta e três crianças com deficiência assistidas pelo espaço Evoluir – Habilitação e Reabilitação ganharam presente das mãos do Papai Noel, com prioridade no atendimento. Depois da foto com o Bom Velhinho, as crianças apresentaram uma coreografia da música “Vem que está chegando o Natal”, de Aline Barros.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que se recupera de uma cirurgia durante as férias, afirmou que o “Natal da Cidadania” da Prefeitura de Volta Redonda está casa vez mais inclusivo. “A prefeitura está desenvolvendo diversos projetos voltados para a inclusão das Pessoas com Deficiência (PCDs), e a Casa do Papai Noel não podia ficar de fora. Tenho certeza que nossa equipe está bem treinada para receber esse público com o carinho de sempre”, afirmou.

De acordo com o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, um dos organizadores do “Natal da Cidadania”, a visita foi agendada previamente, facilitando o trabalho da equipe na hora de garantir a prioridade na fila.

“Antes das 14h, horário de abertura da Casa do Papai Noel, as crianças já estavam na fila e entraram, uma a uma, com os responsáveis. Para a Pessoa com Deficiência (PCD) é fundamental o acolhimento e a agilidade no atendimento”, falou, lembrando que, caso alguma instituição queira agendar uma visita, deve entrar em contato pelo telefone (24) 33392449, do Banco da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Fabiana Campos Ferreira estava com os filhos Bernardo, de nove anos, e Pedro, de dois anos e meio, que é autista. “Os meninos adoraram o passeio. A organização da fila foi perfeita, quase não esperamos, o que é muito importante quando se trata de crianças com deficiência. Além disso, o Papai Noel foi muito atencioso com as crianças. Pensei que o Pedro fosse ficar receoso, mas logo se distraiu com a roupa e os acessórios natalinos”, contou.

Sabrina Frias é mãe do Nícolas, de três anos, e também aprovou a iniciativa. “Esse tipo de atividade, que promove interação social, é importante para as PCDs. E o ambiente aqui é organizado e tranquilo. Ficamos muito felizes”, falou.

Kauani Malvão é assistente terapêutica da Maria, de quatro anos, e foi com ela à Casa do Papai Noel. “Basta olhar para ela que fica claro que está gostando de tudo. Ela saiu da Casa do Papai Noel sorrindo e dançando”, mostrou.

A terapeuta ocupacional Verônica Brandão e a fonoaudióloga Elaine Pereira são sócias do espaço Evoluir, que fica no Aterrado e atende no contraturno escolar a crianças com atraso no desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e transtornos conectados.

“Achamos que as nossas crianças e suas famílias iriam gostar de participar dessa festa tão bonita que é o ‘Natal da Cidadania’, assim como todas as outras crianças. E estávamos certas, todos curtiram o momento com o Papai Noel”, disse Verônica.

Visitação

A Casa do Papai Noel ficará aberta até o dia 23 de dezembro, todos os dias – inclusive domingos e feriados –, das 14h às 22h. Toda família pode conhecer o Bom Velhinho, tirar fotos, e cada criança ganha um presente. A previsão é que sejam distribuídos gratuitamente cerca de 12 mil brinquedos durante o período.