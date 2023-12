Equipamentos atenderão pacientes do SUS encaminhadas pelas UBSs e UBSFs e pela Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes - Divulgação/Secom PMVR

Equipamentos atenderão pacientes do SUS encaminhadas pelas UBSs e UBSFs e pela Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira GomesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/12/2023 18:36

Volta Redonda - Três novos mamógrafos de última geração foram adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sendo que dois começaram a funcionar nesta quarta-feira (13) no Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, na Policlínica da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, dobrando a capacidade de atendimento. Os equipamentos digitais vão atender as pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) encaminhadas pela Atenção Primária à Saúde (UBSs e UBSFs) e pela Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes.

A previsão é que os três mamógrafos realizem, a partir do primeiro semestre de 2024, 150 exames por dia, triplicando a capacidade de atendimento (cada aparelho realiza 50 atendimentos diários). Com isso, a Secretaria de Saúde vai aumentar ainda mais a oferta de mamografias na rede pública municipal. A recomendação da secretaria é que mulheres a partir dos 40 anos procurem o exame. Desde o início desta semana, os aparelhos começaram a fase de testes, e nesta quarta-feira as primeiras pacientes puderam ser atendidas no Centro de Imagem.

As profissionais de saúde do Centro de Imagem passaram por treinamento para operar os novos mamógrafos. A responsável pelo treinamento, Cibele Pando, técnica credenciada da empresa, comentou que os mamógrafos possuem suporte fixo para o rosto, que permite à paciente apoiar a cabeça em um ponto fixo, mesmo quando o equipamento estiver realizando uma mamografia em 3D.

“Iniciamos a fase de atendimento para as pacientes que já estavam à espera do exame. Os mamógrafos são de última geração e trazem maior conforto e segurança para as pacientes e profissionais de saúde que vão operar os equipamentos, pois a dose de radiação é menor. Além disso, os mamógrafos oferecem compressores para cada tamanho de mama, dando mais acolhimento na hora do exame”, disse Cibele Pando.

O exame de mamografia é imprescindível para a detecção precoce do câncer de mama. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, citou que os equipamentos modernos oferecem imagens excepcionalmente nítidas e detalhadas, garantindo maior precisão no diagnóstico da doença.

“Os novos mamógrafos têm um alto padrão de desempenho e confiança em relação ao diagnóstico do câncer de mama, e, com isso, vamos aumentar os atendimentos, dando maior acolhimento e conforto para as pacientes da rede pública”, comentou a secretária de Saúde de Volta Redonda.