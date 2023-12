papai Noel vai entregar presentes às crianças internadas, e levar mensagens de Natal para pacientes, familiares e funcionários dos hospitais - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 14/12/2023 17:18

Volta Redonda - O Papai Noel da Prefeitura de Volta Redonda vai percorrer, a partir desta sexta-feira (15), hospitais da cidade, visitando as alas pediátricas e setores de pronto-socorro, além de pacientes atendidos pela Associação dos Aposentados e Pensionistas do município (AAP-VR). A ação é uma parceria entre o governo municipal e as unidades hospitalares, e o Bom Velhinho vai entregar presentes às crianças internadas, e levar mensagens de Natal para pacientes, familiares e funcionários dos locais.

“Já está se tornando uma tradição em Volta Redonda e vamos mais uma vez, através do Papai Noel, levar mensagens de amor e paz a quem está precisando. De uma forma simbólica a ideia é levar carinho para ajudar as pessoas a superarem dificuldades”, disse o diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, que coordena a ação e a equipe do “Natal da Cidadania”.

As visitas do Papai Noel, acompanhado de suas ajudantes, serão sempre às 9h da manhã. A primeira unidade a receber o Bom Velhinho será o Hospital da Unimed-VR, no bairro Casa de Pedra, nesta sexta-feira, dia 15. Em seguida, na próxima segunda-feira (18), será a vez dos pacientes do Centro Integrado de Saúde e Assistência da AAP-VR, no bairro Nossa Senhora das Graças, receberem a ação natalina. No dia 19/12 (terça-feira), o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, no Roma, vai receber a visita do Papai Noel.

Na quarta-feira (20), Papai Noel estará entregando presentes às crianças internadas no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro. Ele irá percorrer as alas do atendimento infantil, além de entregar mensagens natalinas às famílias dos pacientes e às equipes que atuam diariamente na unidade.

A última visita será destinada aos pacientes do Hospital Hinja, no bairro Jardim Normândia, na quinta-feira (21), com o Papai Noel presenteando as crianças e deixando suas mensagens natalinas a todos na unidade.

O prefeito Antonio Francisco Neto, mesmo de férias para se recuperar de cirurgia, agradeceu o empenho da equipe que cuida do Natal em Volta Redonda, permitindo mais uma vez realizar a ação nos hospitais.

“Levar essa mensagem de amor, de carinho, de solidariedade a quem mais precisa é compartilhar o espírito do Natal. Estão de parabéns. Todos merecem um Natal de paz, alegria, e nossas crianças que estão nos hospitais terão essa oportunidade de ver e serem presenteadas pelo Papai Noel”, ressaltou o prefeito.