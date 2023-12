Mulher de 20 anos seria 'mula' do Comando Vermelho e foi presa com meio quilo de pasta base de cocaína - Divulgação/PCERJ

Mulher de 20 anos seria 'mula' do Comando Vermelho e foi presa com meio quilo de pasta base de cocaínaDivulgação/PCERJ

Publicado 15/12/2023 00:01 | Atualizado 15/12/2023 16:15

Volta Redonda - Uma mulher de 20 anos foi presa por tráfico de drogas por volta de 17h desta quinta-feira (14), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A prisão em flagrante foi feita por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a jovem trabalharia como “mula” (pessoa que guarda e transporta drogas) para a organização criminosa Comando Vermelho.

Depois de um trabalho de monitoramento de informações e inteligência, os policiais apuraram que uma mulher chamada estaria armazenando drogas em sua residência e na loja em que trabalha.

Os agentes foram ao trabalho da mulher, na rua Avenida Visconde do Rio Branco, em uma confecção de roupas, e ao encontrá-la, ela teria admitido na mesma hora - chorando, de acordo com os policiais - que estaria com meio quilo aproximado de pasta base de cocaína, em casa, e que entregaria a droga para um traficante do bairro Açude. A mulher levou os policiais até a residência, na Rua Cravinas, permitiu a entrada dos policiais e apontou onde estava a droga. Ela disse ainda que estava recebendo R$ 400 para armazenar e entregar a droga, que teria vindo da comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro. A mulher, presa em flagrante, foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.