Quatro estudantes do curso realizado em parceria com o UGB, participaram de integração no primeiro dia na empresaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/12/2023 21:02

Volta Redonda - A manhã desta quinta-feira (14) foi de realização de sonhos para quatro alunos do curso superior de Administração para PCDs (Pessoas com Deficiência), realizado em parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), por meio do projeto “Diploma Cidadão”. Luiz Henrique de Oliveira, Daiane Schtine Gomes de Carvalho e Ana Clara de Araújo Teixeira, que são surdos, e Adenir Ramalho Costa de Ramos, que possui deficiência física, iniciaram seus períodos de estágio na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) após serem selecionados para o programa “Capacitar” da companhia.

“Hoje estou muito feliz de estar dentro da empresa. Quero agradecer à CSN pela oportunidade, à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), que tem me apoiado muito, e todo o curso de Administração, que vem agregar conhecimentos. É verdadeiramente um sonho. Agradeço a todos que me ajudaram”, disse Luiz Henrique, por meio da Libras (Língua Brasileira de Sinais).

“É maravilhoso estar aqui. Primeira vez e estou me sentindo muito emocionada. Muitas informações que estou aprendendo. Quero um futuro de sucesso e aqui dentro vou encontrar. Agradeço muito ao UGB, à CSN e à secretaria, estou muito feliz”, falou Ana Clara, também se comunicando por Libras.

Ambientação e integração

De acordo com a CSN, os quatro estagiários – que atuarão diretamente na área de Logística – realizaram anteriormente entrevista e outras etapas. Nesta quinta, eles participaram do processo de ambientação e integração, no qual receberam as primeiras orientações sobre como será o estágio na empresa, ganharam seus uniformes e acompanharam os representantes das áreas em que cada um atuará. Também puderam conhecer os colegas de trabalho e como será o dia a dia na companhia.

“Estamos tendo a honra de concretizar a admissão dos quatro estagiários para compor o quadro da empresa. Eles vão contribuir fortemente na área da Logística e dentro do processo produtivo também. A CSN está muito feliz com essa parceria e por poder contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento desses jovens que estão iniciando sua carreira no mercado de trabalho”, explicou Glaucimara Albeirice, que é analista de Gente e Gestão pleno na CSN.

“Participei do processo seletivo e a gente está muito feliz em finalizar a admissão deles. E que nos próximos anos de contrato de estágio a gente consiga desenvolver cada vez mais esses profissionais, para atuar cada vez mais em novos projetos e parcerias que estão por vir”, disse Alana Amaral, que é analista de Gente e Gestão Jr. na companhia.

Oportunidade agrega teoria e prática

Prestigiando o primeiro dia no estágio dos quatro alunos, que concluíram neste ano o quinto período do curso de Administração, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, parabenizou os estudantes e agradeceu as parcerias que permitiram mais essa conquista.

“Estamos muito felizes. Nós da Secretaria da Pessoa com Deficiência ganhamos um presente de Natal. O prefeito Antonio Francisco Neto, com certeza, ficará muito feliz. Hoje a gente vê os quatro ingressando aqui na CSN, que agradeço por dar essa oportunidade. Acredito que essa parceria vai continuar”, afirmou o secretário, que estava acompanhado da coordenadora de projetos da SMPD, Eliete Guimarães Vasques.

“Estou muito feliz e emocionada. Essa oportunidade vai fazer com que agreguem todas as partes teóricas que eles aprenderam no curso de Administração, e vão poder ver de fato como é o trabalho do administrador. Agradeço à CSN e ao prefeito Neto por acreditar em nós da secretaria, estamos muito felizes”, disse Eliete.

Projeto

Com o objetivo de promover a formação e qualificação de PCDs por meio de um curso profissionalizante com bolsa-auxílio, o “Diploma Cidadão” oferta o curso superior de Administração, que tem duração de quatro anos, com aulas presenciais noturnas. Os professores têm auxílio de intérpretes de Libras para facilitar a compreensão das disciplinas pelos alunos. Além disso, no período da tarde, a Secretaria da Pessoa com Deficiência oferece apoio de intérpretes de Libras e professores de português e matemática, fluentes na língua de sinais, para ajudar com o conteúdo das aulas do dia anterior.

“Temos um compromisso de cuidar de quem mais precisa, incluindo as pessoas com deficiência. Tanto que criamos uma secretaria dedicada e desenvolvemos diversos programas, como o CAPD (Centro-dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência). Agradeço a todos os envolvidos por nos ajudarem a realizar o sonho desses jovens. A educação e o trabalho devem ser para todos, de forma inclusiva”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, que se recupera de cirurgia durante as férias.