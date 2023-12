Prefeitura anunciou ainda que pagamento de dezembro será antecipado para o dia 28 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/12/2023 15:43

Volta Redonda - Conforme o prefeito Antonio Francisco Neto já havia anunciado, a Prefeitura de Volta Redonda pagou nesta sexta-feira (15), de forma antecipada, a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público – por lei, a outra metade pode ser paga até o dia 20 de dezembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SMA), foram pagos nesta sexta-feira mais de R$ 14,6 milhões para cerca de 11,7 mil servidores, incluindo o piso da enfermagem. Somando as duas parcelas, a prefeitura pagou ao funcionalismo cerca de R$ 30 milhões este ano referente só ao décimo-terceiro – a primeira metade também foi antecipada em junho.

Os servidores municipais também terão antecipado o salário de dezembro. Previsto incialmente para o último dia útil do mês (29), o pagamento acontecerá no dia 28/12. A medida também já havia sido anunciada pelo prefeito Neto e, segundo ele, vai permitir os funcionários públicos se organizarem melhor para as festas de fim de ano.

“Esse ano foi de muito trabalho e conquistas para nosso funcionalismo. Tivemos que reorganizar as finanças desde que retornamos à prefeitura, em 2021, e toda a dedicação e o empenho dos servidores contribuíram para que conseguíssemos pagar salários que encontramos atrasados quando reassumi, manter os salários em dia e até antecipar alguns pagamentos, além de dar reajuste para o funcionalismo (em fevereiro)”, lembrou Neto, que segue de férias e se recuperando de cirurgia.

O prefeito reforçou o compromisso de continuar pagando os salários dos servidores em dia para o próximo ano e que a prefeitura continuará trabalhando para melhorar ainda mais a vida do funcionalismo.

“Sabemos que ainda não é o ideal, mas já conseguimos melhorar muito a vida do servidor. E queremos continuar melhorando no ano que vem. Todos merecem, por tanto contribuírem na reconstrução da nossa cidade e por prestar a cada dia um melhor serviço ao cidadão de Volta Redonda”, agradeceu Neto.