Suspeito foi preso com pistola .40 e farta quantidade de drogas, no bairro Jardim Belmonte - Divulgação/PMERJ

Suspeito foi preso com pistola .40 e farta quantidade de drogas, no bairro Jardim Belmonte Divulgação/PMERJ

Publicado 15/12/2023 16:27 | Atualizado 15/12/2023 17:40

Volta Redonda - Policiais militares do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) prenderam um suspeito de tráfico, com uma pistola .40 e mais de R$ 6,2 mil em drogas prontas para venda, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O flagrante foi por volta de 12h30 desta sexta-feira (15).

Os PMs foram verificar informações de um homem armado que estaria traficando na rua Sâo João da Barra. Chegando ao local, os policiais conseguiram abordar e deter o suspeito, após uma troca de tiros. O homem estava com uma pistola .40 com numeração raspada; 11 munições .40; uma munição de 9 mm; 11 trouxinhas de maconha de R$ 30; 40 trouxinhas de maconha de R$ 20; cinco porções de maconha de R$ 70; três porções de maconha de R$ 100; 44 maconha de R$ 5; 12 trouxinhas de maconha de R$ 10; 19 frascos de loló; 21 tambores de cocaína de R$ 50; 38 pinos de cocaína de R$ 30; 63 pinos de cocaína de R$ 15; 78 pinos de cocaína de R$ 10; cinco pinos de cocaína de R$ 100; R$ 36 em espécie; e um rádio transmissor.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.