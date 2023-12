Corredores devem trocar kit - que inclui camisa e chip de controle - por um quilo de alimento não perecível - Divulgação/Secom PMVR

Corredores devem trocar kit - que inclui camisa e chip de controle - por um quilo de alimento não perecívelDivulgação/Secom PMVR

Publicado 15/12/2023 19:51

Volta Redonda - A 17ª edição da Corrida da Paz, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, na noite deste sábado, 16, será solidária. Cada corredor inscrito deve trocar o kit para a prova, que inclui camisa e o chip de controle da cronometragem e percurso, por um quilo de alimento não perecível. O montante arrecadado será doado ao Consea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar), que distribui entre as entidades cadastradas.

“Já é tradição em Volta Redonda arrecadar um quilo de alimento para as entidades beneficentes do município nos eventos promovidos pela prefeitura. Essas instituições fazem muito pela nossa população e merecem o apoio de todos. Ainda mais às vésperas do Natal, quando o ato de compartilhar ganha mais força”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, um dos coordenadores do evento, informou que a troca do quilo de alimento pelo kit da corrida deve ser feita neste sábado, entre 14h30 e 19h, no primeiro piso do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, ao lado dos elevadores.

“Ficamos muito contentes com a adesão à 17ª Corrida da Paz. As mil vagas foram preenchidas apenas três horas depois de abertas as inscrições”, contou Ballarini, avisando que neste ano a organização vai contar com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), pois foram identificados competidores surdos entre os inscritos.

Premiação

A 17ª Corrida da Paz prevê premiação geral, por faixas etárias e também para moradores de Volta Redonda. Todos os corredores que completarem o percurso ganham medalha pela participação.

A premiação geral dará troféus do primeiro ao quinto lugar nas categorias feminino e masculino. Entre os moradores de Volta Redonda, ganham troféus os três primeiros lugares, também para homens e mulheres.

Também recebem troféu os três primeiros colocados – feminino e masculino – em cada faixa etária: até 19 anos; 20 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 anos acima.

Percurso de sete quilômetros

A largada da 17ª Corrida da Paz será às 19h30 na Rua 558, no bairro Nossa Senhora das Graças (ao lado do Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira – Estádio da Cidadania). E o percurso segue pela Avenida Lucas Evangelista, Ponte Dr. Murilo César, Avenida Almirante Adalberto Barros Nunes (Beira-Rio, sentido Aero Clube), Avenida Ministro Salgado Filho e retorna à Beira-Rio até esquina com a Avenida Ministro Salgado Filho).

O retorno ao Estádio da Cidadania será pela Beira-Rio, Avenida Ministro Salgado Filho, Beira-Rio novamente (sentido Barra Mansa), Ponte Pequetito Amorim (faixa da direita), Elevado Engenheiro Raul Dias Paes Leme, Rua 12 de Outubro e ruas 543, 574, 535-E, 535-C, 535-D, 574, 539-A, 562 e 545.

Secom/PMVR.