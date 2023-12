Cerimônia aconteceu na sede da Firjan, no bairro Aero Clube - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/12/2023 20:51

Volta Redonda - Sessenta jovens e adultos participaram nesta sexta-feira (15) da formatura dos cursos de qualificação profissional de Assistente de Operações em Logística e de Assistente Administrativo, ofertados através de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e a Firjan Senai/Sesi. A cerimônia aconteceu na sede da Firjan, no bairro Aero Clube.

A formanda Kamila da Silva Luiz, 26 anos, moradora do bairro Santa Cruz, estava empolgada com a formatura. “A conclusão desse curso de Assistente de Operações em Logística representa uma mudança de vida. Espero conseguir uma vaga de emprego na minha área. Assim poderei melhorar a minha vida e a do meu filho”.

Os cursos foram destinados a pessoas a partir de 18 anos e as aulas aconteceram no “Vírgula, Hub de Inovação VR” (localizado no Shopping Park Sul) e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Santa Cruz e Vila Brasília. Foram 180 horas de aulas, cerca de dois meses e meio de curso, com títulos profissionais para os que concluíram a capacitação.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, o objetivo é capacitar os usuários para inserção no mercado de trabalho.

“A prefeitura, junto com a Smas, busca parcerias nas áreas da capacitação profissional, como também na geração de vagas de empregos para os usuários acompanhados nos Cras existentes na cidade. Nosso papel é criar estratégias, parcerias e oportunidades para os usuários, visando o desenvolvimento pessoal e profissional, além de atuar no vínculo familiar”, disse Carla.

O deputado estadual Munir Neto, que também estava presente na cerimônia, destacou a importância da parceria.

“O emprego está muito difícil e estamos trabalhando para que essa situação melhore. Mas se as pessoas não tiverem capacitadas, a dificuldade é maior ainda. Primeiro é necessário capacitar as pessoas para, em seguida, inseri-las no mercado de trabalho. Essa é a primeira turma de muitas que ainda virão”, afirmou o deputado.