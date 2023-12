Bairros Roma (Parque das Garças), Eucaliptal, Jardim Cidade do Aço e Ponte Alta ganharão novos Cras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/12/2023 12:05

Volta Redonda - Volta Redonda vem avançando a passos largos em relação à assistência social. Equipamentos foram reformados e 35 unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foram reabertas. Agora, outras quatro serão entregues à população em 2024: dessa vez os bairros beneficiados serão o Roma (Parque das Garças), Eucaliptal, Jardim Cidade do Aço e Ponte Alta. Cada Cras terá capacidade para atender a 2.500 famílias.

As unidades contarão com uma estrutura física composta por recepção (destinado à espera, transição, encaminhamentos e, em especial, ao acolhimento e atendimento inicial de famílias e indivíduos); salas de atendimento particularizado de famílias e indivíduos, com capacidade para dez pessoas; e sala administrativa para registro de informações, produção de dados, arquivo de documentos, alimentação de sistemas de informação e permanência da equipe de referência.



Os equipamentos terão ainda salas de uso coletivo que abrigarão o Telecentro e atividades de inclusão produtiva; auditório para uso múltiplo e otimizado, para a realização de atividades coletivas com grupos de família; copa para o preparo de lanches oferecidos aos usuários, para uso da equipe de referência e realização de oficinas de inclusão produtiva; sala da coordenação, destinado às atividades administrativas; e arquivo e banheiros.

O Cras



O Cras é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

No local são ofertados serviços, projetos e programas, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), estratégico para o Suas por contribuir para a integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, potencializando o impacto das ações e serviços da assistência social para as famílias nos territórios dos Cras e do Paif. Para o cumprimento de tal objetivo, promove atividades que fortaleçam o sentimento de pertencimento familiar, a cultura do diálogo, do respeito aos direitos e da confiança entre os membros do grupo familiar, de forma a possibilitar o restabelecimento da função protetiva da família.

Também desenvolve ações como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros).

O Cras promove também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos – em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária –; oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; e favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

Como o órgão atua

As unidades estão localizadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, com o objetivo de prevenir o rompimento de vínculos familiares e articular esses serviços no seu território de abrangência ao atuar intersetorialmente. Para atendimento nos Cras é necessário se dirigir à unidade de referência de acordo com o local de moradia.