Evento, que aconteceu durante a tarde, foi marcado pela alegria compartilhada entre os idosos, as famílias e a equipe da unidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/12/2023 14:08

Volta Redonda - O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – o Centro Dia Synval Santos – promoveu na última semana a tradicional festa de Natal para os usuários. O evento, que aconteceu durante a tarde, foi marcado pela alegria compartilhada entre os idosos, as famílias e a equipe que atua no local. Tudo isso embalado pela música ao vivo com a cantora volta-redondense Sandra Regina Esposti.

Tendo como base a intenção de trabalhar aspectos da memória afetiva dos usuários, a equipe de profissionais do Centro Dia Synval Santos promoveu um coral com eles, que trouxe o resgate de questões emocionais, de partilha, bem-estar e de resgate de memória.

A coordenadora do Centro Dia, Danielle da Silva Freire, explica que, por conta da doença de Alzheimer, eles tendem a ter a memória passada muito preservada, e a presente bastante prejudicada. Então promover encontros nessas datas especiais traz, para eles, sensações e sentimentos bons de um tempo que foi vivido com muita alegria.

“A festa de Natal é sempre a celebração dessa nossa relação de profissionalismo e compartilhamento da função protetiva entre o Poder Público e a população idosa”, ressalta a coordenadora.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar este momento de muita alegria para os nossos usuários do Centro de Alzheimer. Um dos nossos compromissos sempre foi poder proporcionar momentos de lazer, convívio social e, é claro, de muita diversão, mas tudo isso com a segurança que eles merecem”, celebrou secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte.