Homem foi detido e encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) por guardas municipais no fim da manhã deste sábadoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 23/12/2023 14:30

Volta Redonda - Um homem foi detido e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) por guardas municipais no fim da manhã deste sábado (23), ao ser flagrado furtando refletores de uma praça à margem da Rodovia dos Metalúrgicos, próxima ao trevo do bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ação foi denunciada por populares e flagrada por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Os objetos integram a ornamentação pública e foram arrancados com o uso de um alicate. Toda a ação do suspeito foi gravada pelas câmeras do Ciosp e ficarão à disposição da polícia e da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a integração das forças de segurança na cidade para que o flagrante pudesse acontecer.

“Esse caso é mais um que mostra que a estrutura de segurança da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda tem funcionado muito bem. Demonstra também a confiança da população no nosso trabalho, a importância da integração entre as equipes da Central de Atendimento Único (CAU), do Ciosp, da Guarda Municipal e da Polícia Militar; além da tecnologia de monitoramento que contamos hoje na cidade. Parabenizo também ao denunciante por zelar pelo município e acreditar nas forças de segurança”, disse o tenente-coronel Luiz Henrique.

Qualquer denúncia de irregularidades como esta ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).