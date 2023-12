jovens que cumprem medidas socioeducativas concluíram curso de DJ, além de oficinas de música e grafite - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/12/2023 12:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda realizou nessa quinta-feira (21) o “Dia da Cultura Urbana” no Cense (Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara), unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma. O evento contou com a formatura dos jovens que cumprem medidas socioeducativas na unidade e que concluíram o curso de DJ, além de oficinas de música e grafite.

Durante a atividade aconteceu também uma performance de grafite, realizada pelo artista plástico Rafael Gusmão, e a participação do secretário municipal de Cultura, Anderson Souza, que também é artista plástico e incentivou os adolescentes a explorarem sua criatividade e expressão artística.

“O evento proporcionou aos jovens atendidos pela unidade a oportunidade de aprender, se expressar e se desenvolver artisticamente, além de reforçar o compromisso da parceria com a gestão municipal, valorizando e incentivando a cultura e as formas de expressão artística como meio de transformação social”.

O curso de DJ foi ministrado pelo professor Gustavo Peixoto e teve duração de 15 horas/aula. Os jovens aprenderam sobre os principais elementos da discotecagem, incluindo técnicas de mixagem, seleção de músicas e criação de sets. A formação também abordou a importância da música e a influência do hip-hop como expressão cultural.

De acordo com Anderson Souza, o “Dia da Cultura Urbana” foi uma parceria da Secretaria de Cultura com o Cense Volta Redonda, com o objetivo de promover a cultura e as expressões artísticas dentro do ambiente socioeducativo.

“Estamos realizando um Programa de Formação Cultural iniciado neste ano, e a primeira oficina foi ministrada dentro do Science Walter Redonnelly, no Degase, que foi a oficina de DJ. No ano que vem a gente continua com o programa de oficinas culturais, que vai ser aberto à população, em vários segmentos”, explicou Anderson.