44 membros, entre titulares e suplentes, foram indicados e vão atuar para o quadriênio 2023/2026 - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

44 membros, entre titulares e suplentes, foram indicados e vão atuar para o quadriênio 2023/2026Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/12/2023 15:47

Volta Redonda - Membros do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) de Volta Redonda tomaram posse na manhã desta quinta-feira (21), conforme Lei Municipal do Sistema Único da Assistência Social (Suas). Os 44 membros, entre titulares e suplentes, foram indicados e vão atuar para o quadriênio 2023/2026. A cerimônia foi presidida pela subsecretária Municipal de Assistência Social e presidente do Conselho, Rosane Marques, e demais membros da diretoria. O evento contou também com a presença dos conselheiros que assinaram o termo de posse.

A diretora executiva do Conselho, Carmem Brandão, explicou que o órgão já havia tomado posse no mês de março, mas que, em função da nova Lei Municipal, houve uma modificação na composição do Conselho e a necessidade da oficialização da posse.

“Aumentamos o número de integrantes do Conselho após esta Lei, e, com isso, hoje estamos fazendo a recondução e recomposição do Conselho. Estamos atuando e, baseado neste termo de posse assinado hoje, pediremos ao governo que faça o decreto oficializando os nomes da diretoria e a composição dos novos membros. Desejo que tenhamos um bom trabalho nestes próximos quatro anos”, falou Carmem.

A diretora administrativa do CMAS, Marta Mageste, pediu que cada conselheiro se empenhe e procure conhecer a sua função no órgão. “Procurem participar das comissões, sejam atuantes e, em caso de ausência, procurem justificar, tentem conciliar com o suplente para sempre ter um representante presente. O nosso papel será de dedicação e com muita garra para construir um Conselho forte”, aconselhou.

A presidente do CMAS, Rosane Marques, ressaltou que o Conselho Municipal da Assistência Social tem o compromisso de acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços, programas e benefícios de assistência social prestados à população por órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos.

“Nós também somos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos destinados à Assistência Social, e o desempenho dos programas aprovados e implementados”, explicou Rosane, que aproveitou para entregar um documento contendo instruções para atuação dos conselheiros.

“Vamos conhecer nossos deveres e começar 2024 com mais tranquilidade e entendimento do que é a nossa função. Daqui para frente teremos muito trabalho até 2026. Vamos propor uma nova forma de organização do Conselho e esmiuçar isso ao longo das nossas próximas reuniões”, ressaltou ela, representando a secretária municipal da Assistência Social, Carla Duarte.

Ao final da cerimônia, a assistente social Luiza Pires, que participou como representante de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro na Conferência Nacional da Assistência Social, fez uma explanação de como foi a sua participação no encontro nacional.

Composição do Conselho Municipal da Assistência Social

Diretoria:

Presidente – Rosane Marques de Carvalho

Vice-presidente – Cristina Gama

Secretária executiva – Carmem Brandão

Representante dos trabalhadores do Suas – Regina Rodrigues

Diretora administrativa – Marta Mageste Felipe

Conselheiros:

Representantes Governamentais:

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas)

Titular: Rosane Marques de Carvalho

Suplente: Thais de Oliveira Alexandre

Representante da Secretaria Municipal de Educação (SME)

Titular: Vanderluci Jesus Nunes

Suplente: Valéria Cristina Balbi Silva de Paiva

Representante da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Titular: Daniele Fátima de Paulo

Suplente: Clícia Delespostis da Cunha

Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel)

Titular: Silvio Henrique Vilela

Suplente: Raul Victorino Dantas Filho

Representante da Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Titular: Thaynara Ferreira do Nascimento

Suplente: Rafael Ferreira Torres Gusmão

Representante da Secretaria de Planejamento,Transparência, Modernização e Gestão (Seplag)

Titular: Ronel Leal da Fonseca

Suplente: Maria Helena Ferreira

Representante da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)

Titular: Pythagoras Dias Carrapatoso Filho

Suplente: Vitoria Lurdes Costa Teixeira

Representante da Secretaria Municipal de Política para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH)

Titular: Monique Bernardino Paiva

Suplente: Juliana de Almeida Silva Sampaio

Representante da Fundação Beatriz Gama (FBG)

Titular: Josilene Zerboni Alvim

Suplente: Carla Gomes Guimarães

Representante da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre)

Titular: Rosangela Pimentel Cruz Franco

Suplente: Valmir Barnabe

Representante do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban)

Titular: Martha Inêz Mageste Felipe

Suplente: Claudia Meister

Representantes Prestadores de Serviços:

Representante da Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas (Dagaz)

Titular: Marinêz Teodoro Fernandes

Suplente: Camilla da Silva Araújo

Representante da Fundação CSN

Titular: Rosilene Elenita Gomes

Suplente: Lucas Gama Ferreira

Representante do Lar Espírita Irmã Zilá (Leiz)

Titular: Roseli Bicudo

Suplente: Célia Maria Nicolau da Silva

Representante do Lar e Escola Recanto das Crianças

Titular: Cristina Gama da Cunha

Suplente: Angelina Suelem Moreira Augusto

Representantes de Associação de Usuários:

Representante da Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae/VR)

Titular: Samir Antônio Silvestre Dias

Suplente: Francine Machado Canêdo

Representante da Ass. Dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR)

Titular: Thaís Melo Silva

Suplente: Eliete Maria Carneiro

Representante da Associação Laços de Amor

Titular: Alessandra de Sousa Silva Moraes

Suplente: Gilmar Teixeira Torres

Representantes de Usuários:

Titular: Maria Helena de Oliveira

Suplente: Betânia Aparecida Alves dos Santos Gama

Titular: Fábio Cirino da Costa

Suplente: Leom Pereira da Silva

Representante de Trabalhadores da Área da Assistência Social:

Titular: Regina Rodrigues Alves

Suplente: Adriana Carla Rodrigues da Costa

Titular: Juliana da Silva

Suplente: Reginaldo Antônio Dias