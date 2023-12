Quatro pessoas suspeitas de envolvimento na expulsão de família foram presas nesta quarta-feira (20) - Divulgação/PCERJ

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento na expulsão de família foram presas nesta quarta-feira (20)Divulgação/PCERJ

Publicado 20/12/2023 20:04 | Atualizado 20/12/2023 20:05

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) realizaram uma operação nesta quarta-feira (20) - denominada “Fundo do Poço II” - para cumprir cinco mandatos de prisão e nove de busca e apreensão, contra suspeitos de praticar tortura, associação para o crime, roubo e esbulho possessório contra moradores do bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. Uma família foi expulsa de casa por integrantes do grupo, em agosto deste ano.

Na operação desta quarta-feira, foram presas quatro pessoas, sendo duas em flagrante delito pelo crime de receptação. Um dos alvos da operação morreu nesta terça-feira (19), em Angra dos Reis, durante um confronto com a Polícia Militar. Dois investigados não foram encontrados e são considerados foragidos.

Além das prisões, a operação resultou na recuperação de diversos bens da família expulsa, incluindo geladeira, sofá, panelas, lavadora de roupa, uma smart TV de 55 polegadas, aparelho celular, entre outros itens.

Investigação da Polícia Civil

De acordo com as informações da Polícia Civil, em agosto de 2023, criminosos fortemente armados, que seriam integrantes da organização criminosa Terceiro Comando Puro, teriam torturado, roubado e expulsado um casal residente no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. O casal foi obrigado a abandonar a residência durante a madrugada, deixando para trás todos os pertences e bens, que foram posteriormente saqueados pelos criminosos..

O imóvel passou a ser ocupado por um dos líderes do tráfico de drogas da localidade, vulgo Neném. Na época da ocorrência, a Polícia Civil foi acionada e realizou uma diligência no imóvel, onde efetuou a prisão em flagrante da companheira de Neném, por ocupar ilegalmente o imóvel, também recuperando alguns bens subtraídos do casal.

Os presos na operação desta quarta-feira (20) serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permaneceram acautelados à disposição da Justiça. Para a população colaborar com informações, a 93a DP disponibiliza um Disque Denúncia, no WhatsApp (24) 3339-2462.