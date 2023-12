Segundo a Secretaria de Cultura, foram mais de 20 edições da Feira de Artesanato ao longo do ano - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 20/12/2023 10:54

Volta Redonda - A tradicional Feira de Artesanato de Volta Redonda, que acontece com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), fica aberta diariamente até o próximo sábado (23), das 17h às 21h, na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que o espaço, que faz parte do “Natal da Cidadania”, é uma boa opção para adquirir o presente de Natal.

“Temos uma variedade de itens artesanais, sejam ligados à cidade, como o Projeto Arigó, ou de lembranças com temas natalinos. Convido a todos a prestigiarem esse importante espaço, que movimenta a economia da nossa cidade”, disse Anderson.

De acordo com a Secretaria de Cultura, foram realizadas mais de 20 edições da Feira de Artesanato ao longo de 2023, com atuação em espaços como praças públicas, Zoológico Municipal (Zoo-VR), térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Rua de Compras e outros eventos realizados pela prefeitura.

O secretário Anderson de Souza contou que o artesanato de Volta Redonda é o segundo maior segmento do município e um dos maiores do Médio Paraíba, gerando uma grande movimentação da economia criativa da cidade e região.

“Durante a pandemia, praticamente parou. Pararam as feiras e a produção. De 2021 até agora reativamos as feiras, estamos trabalhando muito e o segmento se recuperou. É um trabalho árduo para colocar as feiras nas ruas. Criamos um calendário anual com a comissão de artesanato da cidade, as condições para que eles venham participar dos eventos. O artesanato segue ativo e vivo em Volta Redonda”, frisou Anderson.