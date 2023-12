Aulas, ministradas nos 27 Cras e dois Centros de Convivência, são de Informática Básica e Excel Intermediário - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Aulas, ministradas nos 27 Cras e dois Centros de Convivência, são de Informática Básica e Excel IntermediárioGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 19/12/2023 18:36

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), entregou 477 certificados de conclusão das oficinas de Inclusão Digital. A cerimônia de entrega dos documentos foi na tarde desta terça-feira (19), no Clube Comercial. As aulas, ministradas nos 27 Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e dois Centros de Convivência que possuem Telecentro, são divididas em Informática Básica e Excel Intermediário. As oficinas têm duração de seis meses, com aulas duas vezes por semana. No primeiro semestre, outras 477 pessoas receberam o diploma, totalizando 954 formandos em 2023.

A secretária de Assistência Social, Carla Duarte, parabenizou todos os formandos. “O conhecimento da informática é fundamental para inserção no mercado de trabalho nos dias de hoje. Fico feliz, porque estamos fazendo a diferença, nem que seja um pouquinho, na vida de cada um de vocês. E, é muito gratificante ver que estas oficinas, ofertadas nos Cras, alcançam um público diversificado, atendendo desde as crianças até os idosos. Parabenizo a todos pela formatura”, disse, lembrando que os Cras oferecem outras oficinas profissionalizantes, também com turmas semestrais.

A coordenadora de Inclusão Digital da Smac, Cláudia Villar, explicou que as oficinas de Inclusão Digital têm como principal objetivo promover o acesso à tecnologia computacional, aos quase 46 mil usuários atendidos nos 32 Cras e nos três Centros de Convivência de Volta Redonda.

“É uma oportunidade para que a população tenha contato com computadores, internet, podendo transformar estes conhecimentos em bens culturais, sociais e emancipatórios. Os Cras e o Telecentro estão de portas abertas para receber a todos e ajudar a muitos entrarem no mundo da informática”, falou, cumprimentando os alunos que receberam os certificados e os familiares que foram prestigiar a cerimônia, agradecendo pela confiança.

O deputado estadual Munir Neto também cumprimentou os formandos e reforçou a importância de aproveitar as oportunidades ofertadas nos Cras. “Os cursos ofertados de graça nas unidades podem mudar a vida de uma pessoa. E, no caso da informática há duas vertentes. Os mais novos vão usar na escola ou no trabalho e os mais idosos ficam mais antenados com as novas tecnologias e podem usar para facilitar o dia a dia”, comentou, parabenizando a equipe de trabalho da Smas. “O trabalho da Smas é de excelência e vem avançando a cada dia. E o dia de hoje é de muita felicidade, pois o prefeito Neto voltou para casa”, informou o deputado.

Também estavam na mesa que conduziu a cerimônia de formatura, a subsecretária, Rosane Marques, a diretora do DPB – Departamento de Proteção Social Básica, Raquel Marques Coutinho; a aluna Maria de Fátima Coelho Teixeira, do Cras Santa Cruz, representando todos os formandos; o técnico de Informática, Emerson Silveira, e o instrutor de Informática, Daniel de Alcântara, representando os professores.

Os alunos Misael Antônio Gonçalves, do Centro de Convivência Siderópolis; Eloah Caldas Ferreira e Samuel da Silva Lugão, do Cras Água Limpa; Aparecida do Carmo Gomes Faria, do Cras São Carlos; Joana Cláudia Barboza de Ferraz, CRAS Voldac; Yasmin Elias dos Santos, do Cras Verde Vale e Vinicius Moraes de Carvalho, do Cras São Luis, foram selecionados para receber os certificados das mãos das autoridades. Os demais pegaram o documento com os professores ao final da após a solenidade.

Nas oficinas de Inclusão Digital foram ministradas aulas de Informática Básica, Pacote Office, Word, Excel Intermediário e PowerPoint.

A fisioterapeuta Lilian Caetano Serrão fez o curso em cinco meses no Cras Água Limpa e ressaltou que antes só conhecia o Word. “Estou mais preparada para o futuro e este curso vai ajudar nas planilhas e inserção de dados nos programas de informática do meu setor de trabalho”, disse ela. Quem também comemorou a formatura foi a aluna Rosa Maria Barbosa, de 53 anos, do Cras Vila Brasília. “Nunca tinha estudado informática e logo que fiquei sabendo fiz questão de me inscrever. Este curso vai me ajudar muito na minha vida”, afirmou.

Inscrições para as próximas turmas estão abertas

As inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2024 das oficinas de Inclusão Digital estão abertas. Podem participar das aulas de Informática e Excel Intermediário pessoas a partir dos 10 anos de idade. Os interessados devem procurar um dos 27 CRAS e os dois Centros de Convivência (Siderópolis e Aero Clube) que possuem Telecentro.

São eles: Água Limpa; Açude; Belo Horizonte; Caieiras; Dom Bosco; Ilha Parque; Jardim Ponte Alta; Mariana Torres; Monte Castelo; Nova Primavera; Padre Josimo; Rústico; Retiro; Santa Cruz; Santo Agostinho; São Carlos; São Cristóvão; São Luiz; São Sebastião; Siderlândia; Três Poços; Verde Vale; Vila Americana; Vila Brasília; Vila Rica; Voldac e Volta Grande.