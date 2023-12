Acusado de homicídio qualificado foi preso por volta de 12h30, no próprio Monte Castelo, com uma pistola calibre 9mm - Reprodução/PCERJ

Acusado de homicídio qualificado foi preso por volta de 12h30, no próprio Monte Castelo, com uma pistola calibre 9mmReprodução/PCERJ

Publicado 19/12/2023 16:39

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam no início da tarde desta terça-feira (19) um homem acusado de envolvimento no assassinato do professor de Educação Física, Rodrigo Cardoso Guedes, de 32 anos. O crime ocorreu no início de novembro deste ano, no bairro Monte Castelo. O corpo de Rodrigo foi encontrado enterrado, no alto do bairro, em uma área de mata. O local só foi encontrado pelos policiais depois do uso de um drone.

Os policiais civis iniciaram a operação para o cumprimento do mandado de prisão por homicídio qualificado às 6h, e o homem foi preso por volta de 12h30, no próprio Monte Castelo, com uma pistola calibre 9mm. O acusado, segundo as informações da Polícia Civil, seria traficante, ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Investigação da 93a DP

Rodrigo Cardoso Guedes ficou desaparecido por cerca de uma semana. Em 13 de novembro, agentes da 93ª DP localizaram o veículo da vítima, um Honda City preto, assim como um par de tênis pertencente a ele. No dia seguinte, com o auxílio de um drone, foi encontrado uma cova onde o corpo estava enterrado, e os peritos da Polícia Civil constataram perfuração por arma de fogo. As diligências seguem em busca da prisão do segundo envolvido no crime.

O acusado preso nesta terça-feira será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça, para prosseguimento da investigação.