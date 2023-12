Homem foi preso em bar no bairro Monte Castelo, enquanto aguardava um carro de aplicativo, em tentativa de fuga - Divulgação/PCERJ

Homem foi preso em bar no bairro Monte Castelo, enquanto aguardava um carro de aplicativo, em tentativa de fuga Divulgação/PCERJ

Publicado 19/12/2023 19:27

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam nesta terça-feira (19) os acusados pelo assassinato do professor de Educação Física, Rodrigo Guedes Cardoso, ocorrido no início de novembro. Rodrigo foi morto a tiros e teve o corpo enterrado em uma área de mata no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

Os agentes da 93a DP, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho, deflagraram uma operação desde às 6h desta terça para cumprir os mandados de prisão por homicídio qualificado, expedido pela Justiça contra os dois acusados. Um deles foi preso por volta de 12h20, no Monte Castelo, portando uma pistola calibre 9mm. Segundo as informações da Polícia Civil, seria traficante, ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

O outro acusado foi preso à tarde, também no Monte Castelo. Ele estava no interior de um bar, quando aguardava um carro de aplicativo, se preparando para fugir.

Investigação da 93a DP

Rodrigo Cardoso Guedes ficou desaparecido por cerca de uma semana. Em 13 de novembro, agentes da 93ª DP localizaram o veículo da vítima, um Honda City preto, assim como um par de tênis pertencente a ele. No dia seguinte, com o auxílio de um drone, foi encontrado uma cova onde o corpo estava enterrado, e os peritos da Polícia Civil constataram perfuração por arma de fogo. As diligências seguem em busca da prisão do segundo envolvido no crime.

Os presos nesta terça-feira foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça, para prosseguimento da investigação.