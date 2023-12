Segundo a Polícia Civil, presa seria líder do tráfico no Morro do São Carlos, e ligada ao Comando Vermelho - Divulgação/PCERJ

Publicado 20/12/2023 16:52 | Atualizado 20/12/2023 18:55

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na manhã desta quarta-feira (20), uma mulher de 35 anos, que segundo as informações da Polícia Civil seria a líder do tráfico no Morro do São Carlos, em Volta Redonda, e ligada à facção Comando Vermelho. A mulher, de acordo com a Polícia Civil, seria a responsável pela guarda e distribuição de drogas. Em diligência no Morro do São Carlos, os agentes da 93ª DP localizaram a base do tráfico em um imóvel no beco Alcedino Garcia Duarte. Ao perceber a presença dos policiais, a acusada jogou uma bolsa no chão e tentou fugir se escondendo no segundo pavimento do imóvel. Na bolsa jogada ao chão, os policiais encontraram 35 pinos de cocaína, e em revista no imóvel foram encontrados mais 400 pinos de cocaína. A mulher presa foi apresentada à autoridade policial, e será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça. fotogaleria

