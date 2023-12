Suspeito foi flagrado guiando o veículo sem capacete, em zigue-zague, e na contramão do Elevado Castelo Branco - Divulgação/Semop PMVR

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda detiveram nesta quarta-feira (20) um homem por conduzir embriagado uma motocicleta. A prisão aconteceu após uma agente flagrar o suspeito guiando o veículo sem capacete e na contramão do Elevado Castelo Branco, na via sentido bairro Belmonte. O detido não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da categoria A – permissão para conduzir motos, motonetas, triciclos e ciclomotores.

O suspeito foi detido e levado para a 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), depois que uma guarda municipal em patrulhamento se deparou com ele conduzindo a motocicleta Honda CG em zigue-zague. Ao ser abordado, a agente percebeu o visível estado de embriaguez do homem e retirou a chave da ignição do veículo. O suspeito chegou a tentar tomar a chave das mãos da guarda e acabou imobilizado.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro que constatou o estado de embriaguez. Na delegacia, ele foi autuado e ficou preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool. A motocicleta ficou apreendida no Depósito Público Municipal.

“Uma pessoa não habilitada e ainda embriagada, um duplo risco que foi retirado das ruas de Volta Redonda graças à atuação rápida da Guarda Municipal. Os nossos agentes estão atentos a qualquer anormalidade nas ruas. Isso garante uma resposta ágil e impede uma possível tragédia. Os guardas municipais estão de parabéns”, comentou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.