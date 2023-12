Dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir, ao perceberem a chegada dos PMs - Divulgação/PMERJ

Dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir, ao perceberem a chegada dos PMsDivulgação/PMERJ

Publicado 20/12/2023 11:58

Volta Redonda - Policiais militares em patrulhamento pelo bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, prenderam um suspeito de tráfico com grande quantidade de drogas, na noite desta terça-feira (20).

De acordo com as informações da PM, o jovem de 19 anos foi abordado depois dos agentes observarem o suspeito parado em beco, Rua Arlindo Francisco Soares, onde havia grande movimentação de pessoas. Quando a guarnição foi abordá-lo, encontrou uma bolsa com grande quantidade de drogas. Em buscas pelo local, os policiais encontraram mais uma bolsa com drogas. Dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir, ao perceberem a chegada dos PMs.

No total, foram apreendidos 146 pedras de crack; 93 pinos de cocaína; 36 porções de maconha; além de R$ 28 em espécie, um relógio e um vidro de perfume. O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.