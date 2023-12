Com cerca de R$ 3,6 milhões em investimento, um novo espaço está sendo erguido para melhor atender aos 71 alunos da unidade - Divulgação/Secom PMVR

Com cerca de R$ 3,6 milhões em investimento, um novo espaço está sendo erguido para melhor atender aos 71 alunos da unidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 21/12/2023 12:36

Volta Redonda - O segundo andar do novo prédio da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac, em Volta Redonda, começou a ser erguida. As equipes responsáveis pela reconstrução da unidade da rede pública já começaram a levantar os pilares do segundo pavimento. Com cerca de R$ 3,6 milhões em investimento, um novo espaço está sendo erguido para melhor atender aos 71 alunos da unidade, divididos entre estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências).

De acordo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que é responsável pela fiscalização da obra, o primeiro andar já recebeu emboço em todos os locais e a laje; a parte hidráulica desse pavimento foi concluída (a louça será instalada na fase de acabamento); e a estrutura da parte elétrica ficou pronta para receber toda a fiação.

O projeto de construção da nova escola prevê três andares, sendo que os dois primeiros terão salas de estar, de estimulação precoce e visual, avaliação, informática, música, alfabetização, apoio e da Direção e Secretaria. O prédio contará também com refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório e biblioteca, entre outras áreas.

“Foi necessária a demolição da estrutura antiga e a preparação do terreno para que uma nova edificação pudesse ser erguida no local. O novo espaço vai abrigar desde salas para as atividades, refeitório, banheiros, até o jardim sensorial no terceiro andar, além do subsolo, onde terá a garagem”, explicou a arquiteta da Secretaria Municipal de Educação (SME), Tânia Burger.

Jardim Sensorial

No terceiro pavimento será criado um Jardim Sensorial. O espaço, segundo a seção de Educação Especial da SME, será destinado para trabalhar a exploração sensorial, oferecendo aos estudantes a oportunidade de explorar diferentes texturas, cheiros e sabores de diversas partes das plantas.

O terceiro andar terá ainda outros espaços, como área de fisioterapia, de circulação, além de depósitos e banheiro com acessibilidade.

A escola

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha atende a estudantes oriundos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda e de municípios vizinhos, estudantes de escolas particulares e da comunidade. A unidade possui matriculados alunos divididos entre crianças, adolescentes e adultos, com Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, além de reabilitar as pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão.