Estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental também assistiram a uma apresentação do ballet "O Corsário" - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/12/2023 17:12

Volta Redonda - Oito alunas que concluíram o projeto Ballet Educação, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, receberam seus certificados de participação nesta semana, no Theatro Municipal do Rio, na capital carioca. Na ocasião, as estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental também assistiram a uma apresentação do ballet “O Corsário”.

“As alunas, que estão se desligando do projeto, foram assistir ao espetáculo e a gente decidiu fazer a entrega dos certificados lá no Theatro Municipal, que é o templo maior da dança no Brasil”, disse a professora Izabel Santos Leal, que coordena o projeto Ballet Educação em Volta Redonda.

“Minha filha Hayka ficou encantada e muito feliz”, disse Josi Catharino, mãe da bailarina Hayka Caroline Catharino Pires.

“Como mãe, agradeço por esses anos de muita dedicação e carinho com a minha filha. Não posso deixar de ressaltar a alegria de ter estado novamente no Theatro Municipal e é contagiante a alegria dela (Evelyn) quando conta a emoção de ter recebido o certificado lá, após 9 anos de aprendizado com essas espetaculares professoras as quais Evelyn teve o privilégio de aprender um pouquinho”, falou Priscila, mãe da bailarina Evelyn Augusto Cândido.

As outras alunas que também receberam seus certificadas foram: Ingrid da Silva Lima Barros, Ana Luíza Caldeira de Maia, Caroline Lee Costa de Oliveira, Nicolli Bruna Vilete de Souza, Isabele Rodrigues Monteiro, Giovanna Vitória A. Lopes e Pérola Rosa Alacock.

Projeto

O Ballet Educação é um projeto que ensina Ballet Clássico e Dança Contemporânea aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda. O objetivo é aliar educação, cultura e arte, promovendo o desenvolvimento global dos estudantes da rede.