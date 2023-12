Governo municipal trabalha com a perspectiva de construir cinco novas Unidades Básicas de Saúde da Família em 2024 - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/12/2023 15:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue com os planos de oferecer o melhor atendimento de saúde para os moradores da cidade. Além de obras como a retomada da construção do Hospital da Criança, no Retiro, e a ampliação do Hospital São João Batista – entre outras ações, como a aquisição de equipamentos hospitalares –, o governo municipal trabalha com a perspectiva de construir cinco novas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) em 2024, para substituir os postos de atendimentos atuais, além da reforma e ampliação de outras 12 unidades. Dessa forma 17 bairros e seus entornos poderão contar com um atendimento ainda melhor, com unidades mais modernas, amplas e com estrutura aprimorada.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembra que todas essas melhorias vão ao encontro do compromisso do governo municipal com a reconstrução da cidade.

“São obras, sejam as reformas ou construção de novas unidades, que visam oferecer à população unidades mais modernas e amplas, com uma estrutura capaz de atender mais pessoas, e com mais qualidade”, aponta.

As cinco novas UBSFs nos planos da prefeitura serão construídas nos bairros Santo Agostinho, Candelária, Vila Brasília, Jardim Cidade do Aço e Nova Primavera. No caso do Vila Brasília, a licitação está marcada para a próxima quarta-feira (20). A nova unidade terá 885m² de área construída e contará com oito consultórios médicos e dois odontológicos; salão com quatro cadeiras para atendimento odontológico; salas de vacina, curativos, coleta, observação, atividades de educação em saúde; recepção com ampla sala de espera; sanitários e fraldário; central de material esterilizado simplificada e toda área de apoio necessária para funcionários e agentes comunitários de saúde.

Essa UBSF também contará com castelo d’água de dez mil litros e vagas de estacionamento para ambulância e pessoas com deficiência (PCD). Ela será erguida na mesma rua (Nova Brasília) que a unidade atual, que acabou de passar por revitalização e ganhará nova utilidade quando a nova UBSF Vila Brasília for concluída.

Outros bairros

Atualmente, a população do bairro Candelária é atendida em uma UBSF instalada provisoriamente em um container; ela será substituída por uma instalação definitiva, que está em fase de levantamento topográfico, e a previsão de abertura do processo licitatório é para o próximo ano. No caso da UBSF Jardim Cidade do Aço, a estrutura atual encontra-se em fase de demolição e levantamento topográfico, para realização de licitação também em 2024.

Com uma unidade considerada pequena para a sua população, o bairro Santo Agostinho também terá uma nova UBSF, que está em fase de desenvolvimento do projeto de arquitetura, etapa que antecede a abertura do processo de licitação. O novo posto de atendimento do Nova Primavera ficará em outro terreno, que passa por levantamento topográfico. Sua licitação também deve ocorrer em 2024.

UBSFs que serão reformadas e ampliadas

Dentre as UBSFs que devem ser reformadas e ampliadas, as unidades do Volta Grande e Verde Vale já estão com obras em andamento e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2024. Todas as demais devem ter seus processos licitatórios abertos no próximo ano, entre elas a USBF Belo Horizonte, em fase de desenvolvimento do projeto de arquitetura.

A lista das unidades que serão reformadas e ampliadas inclui os bairros Vila Mury, em fase de desenvolvimento dos projetos complementares, assim como no São Lucas e Belmonte; Caieiras, que passa pela elaboração do projeto de arquitetura; Siderópolis, onde se desenvolve o projeto de acessibilidade; Retiro I e Siderlândia, com elaboração dos projetos de arquitetura e acessibilidade; e São Geraldo e Santa Rita do Zarur, em fase de levantamento topográfico.

“Assumimos o governo, em 2021, com a missão e a promessa de fazer com que a saúde de Volta Redonda voltasse a ser referência para a região e o estado. As várias obras, aquisição de materiais e equipamentos, programas que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem desenvolvido, mostram que estamos cumprindo nossa palavra. A construção das novas UBSFs e a reforma e ampliação das unidades só demonstram que ainda há muito a fazer, e não nos falta disposição”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.