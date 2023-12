Acusado já era investigado por violência doméstica, crime pelo qual a ex-companheira obteve medidas protetivas contra ele - Divulgação/Deam

Publicado 26/12/2023 15:13

Volta Redonda - Um homem de 50 anos, morador do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, foi preso na manhã desta terça-feira (26) por policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, por descumprimento de medidas protetivas. O acusado já era investigado, depois de cometer o crime de violência doméstica, pelo qual a ex-companheira obteve as medidas protetivas contra ele.

O acusado foi capturado no interior da residência dele, por uma equipe coordenada pela delegada titular da Deam, Juliana Montes. Segundo as informações da Deam, o homem já vinha sendo investigado depois de descumprir inúmeras vezes as medidas protetivas obtidas contra ele, além de ser acusado de perseguir constantemente a ex-companheira.

Após os trâmites legais realizados na Deam, o acusado será levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar Volta Redonda uma cidade mais segura, disponibilizando o Disque Denúncia (24) 2253-1177, além do número da Deam (24) 99304-7470. O sigilo da deúncia é garantido.