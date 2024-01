Serviços do Centro Oportunizar e os cursos da Co.liga Digital serão oferecidos nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) - Divulgação/Secom PMVR

Serviços do Centro Oportunizar e os cursos da Co.liga Digital serão oferecidos nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social)Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/01/2024 10:58

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) inicia 2024 levando os serviços do Centro Oportunizar e os cursos da Co.liga Digital, escola de economia criativa, para os Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Os bairros beneficiados pela ação no mês de janeiro são o Caieiras, no dia 18, pela manhã e à tarde, às 9h e 14h; Três Poços, no dia 22; o Vila Brasília, dia 25; e a Vila Americana, dia 30, sempre às 14h.

Os cursos de economia criativa, gratuitos e com duração de cinco horas, serão ministrados presencialmente nos três Cras. As opções são “Design”, “Artes Visuais”, “Música” e “Patrimônio Cultural”. Podem participar os jovens de 14 a 29 anos, que devem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjGCmVl9MQhWCXt3RPHwmH9cqxL67WMSqpFyUe11Cgz11kvw/viewform. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelos telefones (24) 3339-9661 e (24) 3339-2153 ou pelo WhatsApp (24) 992550212.

Centro Oportunizar nos Territórios

O projeto “Centro Oportunizar nos Territórios” foi criado para facilitar o acesso aos serviços do quiosque, que fica na Vila Santa Cecília. A equipe da CoordJuv leva para perto da comunidade ações como elaboração de currículo; ficha cadastral para o Programa Jovem Aprendiz; criação de e-mail profissional e Linkedin (rede social profissional, onde empresas conseguem buscar candidatos ideais para suas vagas); e orientações para o mercado de trabalho.

O Centro Oportunizar fica na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.