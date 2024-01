Colônia de férias da secretaria municipal de Esporte e Lazer será entre os dias 22 e 26 de janeiro - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Colônia de férias da secretaria municipal de Esporte e Lazer será entre os dias 22 e 26 de janeiroCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 02/01/2024 15:24

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda vai iniciar no próximo dia 18 as inscrições para a Colônia de Férias de Verão 2024, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 deste mês, em nove ginásios espalhados pela cidade. As atividades são direcionadas para até 1.800 crianças e adolescentes entre os sete e 15 anos de idade, com 200 vagas para cada ginásio, nos bairros Santo Agostinho, Açude, Jardim Vila Rica, Santa Cruz, 249, Siderlândia, Três Poços, Retiro e no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). As inscrições são gratuitas.

As atividades vão acontecer entre as 8h e 11h, e não vão faltar opções de divertimento e lazer. A Colônia de Férias vai oferecer oficinas de dança, lutas (taekwondo, judô, capoeira, defesa pessoal e kickboxing), jogos de tabuleiro, gincanas, jogos de salão e outras atividades recreativas.

Para completar, também serão promovidos dois passeios: um deles será para o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e outro ao Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim da cidade.

Os interessados devem se dirigir até o local onde pretendem que a criança e/ou adolescente participe da Colônia de Férias a partir do dia 18, das 8h às 11h, e das 14 às 17h, com um documento de identidade do menor. É preciso a assinatura de um responsável.