Empregos em alta, criminalidade em queda são algumas marcas positivas do ano que está terminando - Cris Oliveira/Secom PMVR

Empregos em alta, criminalidade em queda são algumas marcas positivas do ano que está terminandoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/12/2023 18:17

Volta Redonda - Volta Redonda recebeu uma série de boas notícias na reta final de 2023. Auditorias e análises externas, feitas a partir de dados independentes, colocam a cidade novamente em destaque em áreas sensíveis para a medir a qualidade de vida: empregos em alta, criminalidade em queda, gestão fiscal bem estruturada e salários dos servidores em dia. Estas foram algumas marcas positivas do ano que está findando.

No que diz respeito à geração de empregos, o município ficou em primeiro lugar na região. O levantamento mais recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgado na última quinta-feira (28), mostra que Volta Redonda teve um saldo positivo de 2.985 novas vagas criadas entre os meses de janeiro e novembro de 2023: foram 30.622 admitidos contra 27.637 desligados.

Apenas em novembro, os dados do Caged indicam que a cidade fechou o período com saldo positivo de 1.168 novas vagas de trabalho criadas, com 3.403 admissões e 2.235 desligamentos. Volta Redonda teve o melhor desempenho na região Sul Fluminense e o terceiro melhor no estado do Rio, ficando atrás apenas da capital (Rio de Janeiro) e de Niterói, na região metropolitana. A Indústria apresentou saldo positivo de 662 vagas, seguida pelos setores de Serviços (186), Construção (176), Comércio (143) e Agropecuária (1).

“Apenas em janeiro teremos os números totais do Caged para 2023, mas nossa expectativa é de encerramos o ano com um saldo positivo ainda maior. Criar oportunidades de trabalho é permitir que os moradores de Volta Redonda possam exercer ainda mais a sua cidadania”, comemorou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Gestão

Além de incentivar o aquecimento do mercado de trabalho, é preciso cuidar da própria casa, e as ações realizadas pela Prefeitura desde 2021 estão sendo reconhecidas. A gestão fiscal implementada pela administração municipal foi atestada como boa pelo Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), referente a 2022 e elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O IFGF tem pontuação que vai de zero a um e é composto pelos indicadores: "Autonomia", "Gastos com Pessoal", "Liquidez" e "Investimentos". Volta Redonda alcançou um índice geral 0,7 (Boa Gestão, que vai de 0,6 a 0,8), acima do obtido pela região Sul Fluminense, que foi de 0,6. O bom desempenho se aplica ao índice específico de gastos com pessoal (0,6). Quanto à autonomia e à liquidez, o desempenho chegou a 0,8 pontos e fez com que o município conquistasse o nível de excelência.

A edição 2023 do IFGF analisou as contas de 5.240 municípios brasileiros a partir dos dados oficiais de 2022, que são os últimos disponíveis e declarados pelas próprias prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

“Esses três anos foram de muito trabalho, de reconstrução. Colocamos as contas em dia, acabamos com o atraso nos salários do funcionalismo; ter esse reconhecimento do índice da Firjan é muito importante”, destacou o prefeito.

Uma cidade ainda mais segura

A criminalidade é um tema sensível no país, e Volta Redonda está na vanguarda das ações de prevenção e solução de crimes. Com o apoio das câmeras de segurança do projeto “Cidade Monitorada”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o município apresentou queda de 65% no número de roubos a estabelecimentos comerciais; 54,55% nos índices de roubos a transeuntes; e de 52,63% no de roubos de celulares entre janeiro e outubro de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022.

Os dados foram fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), que reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de todo o estado, o que mostra a eficácia da iniciativa – que, além de ser usada no combate à criminalidade, auxilia coibindo e dificultando a ação de criminosos. Graças ao “Cidade Monitorada”, foi possível prender foragidos da Justiça, identificar autores de crimes e envolvidos em acidentes de trânsito.

Atualmente, Volta Redonda tem 700 ruas monitoradas pelas câmeras, sem contar aquelas instaladas para vigilâncias das escolas municipais. Todo esse aparato é gerenciado em tempo real pela Semop, por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A Prefeitura trabalha, agora, com o objetivo de ultrapassar as mil câmeras instaladas.

“De nada adiantaria fazer uma boa gestão, incentivar a criação de empregos, se nossa população se sentisse insegura na hora de sair de casa. O pessoal da Semop e do Ciosp tem feito um belíssimo trabalho, aliados às forças policiais. Volta Redonda, definitivamente, está cada vez mais segura”, afirmou Neto.