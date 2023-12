Programa 'Famílias Fortes' ? iniciativa criada pelo Governo Federal ? foi retomado em março - Divulgação/Secom PMVR

Programa 'Famílias Fortes' ? iniciativa criada pelo Governo Federal ? foi retomado em marçoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 31/12/2023 15:23

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) de Volta Redonda fez um balanço das ações realizadas durante o ano de 2023. Destaque para o programa “Famílias Fortes”, que contou com a participação de 170 pessoas no ciclo deste ano; e as campanhas de conscientização para mais de três mil pessoas, orientando sobre diversos temas grupos da sociedade como trabalhadores, pessoas em situação de rua e adolescentes em situação de restrição de liberdade, entre outros.

“Foi muito positivo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. O papel da coordenadoria é articular e executar as ações integradas com as demais secretarias do governo municipal e com instituições da sociedade civil, trabalhando os temas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas”, disse a coordenadora da CMPD, Neuza Jordão.

O programa “Famílias Fortes” – iniciativa criada pelo Governo Federal, que tem o objetivo de ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento – foi retomado em março, promovendo sete encontros com mais um grupo de famílias. Esse retorno teve a participação da Secretaria de Assistência Social (Smas) e parceria com a Secretaria de Estratégia Governamental (Gegov), atendendo famílias do bairro Vila Rica/Três Poços.

“Também fizemos encontros de acompanhamento com todas as famílias, em que reforçamos o trabalho de prevenção com as crianças e adolescentes para fortalecimento de vínculos, além de uma pesquisa qualitativa e quantitativa com famílias não participantes e participantes do programa. No total, foram 170 pessoas atendidas durante os encontros”, contou Neuza Jordão.

Campanhas

As campanhas também foram intensificadas em 2023 pela CMPD. De forma presencial, foram alcançadas cerca de duas mil pessoas durante panfletagem sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas (26 de junho).

Em parceria com as secretarias de Assistência Social e de Saúde (SMS), foi realizado acolhimento de população em situação de rua, que permitiu aplicar e elaborar dados relevantes para construção de propostas com o objetivo de construir novas políticas públicas de enfrentamento desta demanda.

Também foi feito trabalho junto às empresas de ônibus, focando na prevenção no ambiente do trabalho, saúde do trabalhador, tratamento e encaminhamentos, alcançando cerca de 300 trabalhadores.

“Fizemos ainda panfletagem com o Conselho Tutelar e conselheiros municipais para políticas de álcool e drogas, com objetivo de informar as políticas públicas do município de prevenção e tratamento e as leis municipais que envolvem o tema”, explicou a coordenadora da CMPD.

De forma online, a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas realizou duas importantes campanhas preventivas, que atingiram aproximadamente 1,5 mil pessoas: uma relacionada ao Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio); e outra durante o período do Carnaval.

Capacitação

O ano de 2023 também foi marcado por capacitações da coordenadoria e em parceria com outros atores. Uma delas atendeu funcionários da Fundação Beatriz Gama (FBG), divididos em quatro grupos, e teve o objetivo de aprimorar o conhecimento dos educadores, entendendo o contexto social de crianças, adolescentes e os fatores de cuidado e prevenção ao álcool e outras drogas.

Foi feita também capacitação com o Comuda (Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool), com doutores especializados em políticas públicas de prevenção ao álcool e outras drogas, considerando os determinantes sociais em saúde. Abrangendo aproximadamente 300 pessoas, o público-alvo foi composto por estudantes, conselheiros e representantes da rede municipal.

“Nossa equipe da coordenadoria também participou do congresso internacional realizado pela Abead (Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas), durante três encontros”, contou Neuza Jordão.

Outras ações

A programação da CMPD contou ainda com outras ações e atividades neste ano. Foram quatro palestras de prevenção junto aos serviços da rede municipal; cerca de 200 atendimentos a pessoas com que necessitam de suporte psicológico, com acolhimento e atendimento psicoterapêutico; realização de 40 reuniões com servidores municipais, conselheiros e servidores estaduais da Sepredeq (Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tratando sobre a política de prevenção no Sul Fluminense.

A coordenadoria atuou também com adolescentes em situação de restrição de liberdade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), trabalhando o protagonismo na juventude através da roda de conversa, na qual foi abordada a importância de perspectiva de futuro. Participaram diretamente 30 adolescentes, e 90 assistidos indiretamente.

“Assim como identificamos a necessidade de levar o ‘Famílias Fortes’ para a região do Três Poços, também fomentamos e participamos da elaboração do programa ‘Vamos Juntos Três Poços’, que tem como objetivo uma parceria com o setor público e a Fundação Oswaldo Aranha (FOA). Isso aconteceu durante encontro no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e a proposta foi a construção de ações preventivas no território”, explicou a coordenadora da CMPD, acrescentando que mais ações estão previstas para 2024.

“Vamos intensificar os trabalhos de prevenção, beneficiando cada vez mais pessoas em Volta Redonda”, concluiu Neuza Jordão.