Unidade atende aposentados maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e alunos da rede municipal de ensinoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 30/12/2023 14:03

Volta Redonda - A Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim – a Ótica da Cidadania de Volta Redonda – entregou mais de 20 mil óculos gratuitamente nos últimos três anos (de 2021 a 2023). Localizada no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, a unidade da Prefeitura de Volta Redonda oferece óculos a aposentados com mais de 60 anos e que recebam até dois salários-mínimos e pessoas com deficiência (PCDs), além de alunos da rede municipal de ensino.

De acordo com um levantamento realizado na unidade, o fluxo de óculos confeccionados vem crescendo de 2021 para cá. Em 2021 foram confeccionadas 4.842 unidades; em 2022 houve um aumento de 50%, perfazendo um total de 7.540 óculos entregues para a população. Este ano a previsão é que quase oito mil unidades sejam confeccionadas. O crescimento na produção vem ocorrendo por conta de melhorias implantadas no atual mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, como a compra de uma máquina para realizar o acabamento nas lentes.

Segundo o coordenador da Ótica Municipal, César Cândido da Silva, a unidade produz, diariamente, uma média de 30 pares de óculos.

“A entrega é realizada em torno de 15 dias após a solicitação. Para as lentes especiais, que tenham um grau maior ou sejam bifocais, esse tempo pode ser de até 45 dias, pois são lentes que precisam de mais tempo para serem produzidas”, disse o coordenador.

O atendimento na Ótica da Cidadania engloba desde as pessoas que vão solicitar informações até aquelas que vão pedir pequenos reparos nos seus óculos, como a troca das hastes, parafusos, ou armação quebrada, entre outros. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, e das 13h30 às 17h, e sua equipe é composta por duas pessoas responsáveis pela montagem dos óculos, três atendentes, um auxiliar administrativo e um coordenador.

Como solicitar os óculos

Quem estiver dentro dos critérios para receber os óculos gratuitos precisa levar a receita médica de um oftalmologista, comprovante de residência e cartão SUS. Para os estudantes da rede pública, é preciso – além da documentação – uma declaração escolar; para os aposentados, é preciso levar também o comprovante de renda; no caso das pessoas com deficiência, é preciso levar também um laudo que comprove a deficiência.

Leila Luciana Vicente foi uma das atendidas pela Ótica da Cidadania e ressaltou a mudança que os óculos trouxeram na vida dela.

“A partir de hoje a minha vida vai mudar. Tinha muita dificuldade para executar tarefas do dia a dia, como, por exemplo, pegar um ônibus. Precisava sempre da ajuda de alguém de estivesse no ponto para me informar quando ele estava chegando. Agora não, vou ter mais autonomia. Tudo graças ao nosso prefeito Neto, que não mede esforços para atender os moradores de Volta Redonda”, disse, emocionada.